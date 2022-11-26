獨／高虹安的竹科現象「2優勢關鍵」　支持者：沒忠誠隨時可翻轉

記者陳凱力／新竹報導

2022年市長選舉終於落幕，全人口僅45萬、選舉人數35萬的新竹市再一次翻轉變天，從選戰以來新竹市即成為全國矚目焦點，第三勢力民眾黨的高虹安，討論熱度直逼北高市長，最終以9萬528票獲得勝選，值得注意的是，高虹安現象，已經在發生。

▲高虹安的勝選，讓新竹市宣告再一次翻轉。（圖／記者陳凱力翻攝）



最容易翻轉的城市

1997年民進黨蔡仁堅結束藍營執政時代，成為新竹市首位綠色首長。

2001年國民黨林政則翻轉蔡仁堅。

2009許明財繼林政則後，繼續藍營執政。

2014年民進黨年僅39歲的林智堅以1014票斷了許明財的連任夢，終結國民黨2任執政。

2020年立委選舉時代力量的高鈺婷得到了73,770票、得票率28.61%，距離勝選的鄭正鈐僅差2萬1千多票、第二名鄭宏輝8241票。第三勢力在新竹市看見翻轉的曙光。

2022年民眾黨高虹安，以空降之姿降臨新竹市，並以9萬6123票勝選，打破長期藍綠割據局面，也成為民眾黨繼台北市後第一個開拓版圖成功的縣市。

選時僅39歲，成為該屆最年輕縣市長。2018年新竹市長選舉，民進黨林智堅獲10萬7612票連任成功，得票率49.57%；對手國民黨的許明財得票數為6萬508票，得票率27.87%。

▲高虹安的開票會場，許多年輕爸媽帶著孩子參加，但台下也不乏5、60歲的支持者。（圖／記者陳凱力攝）



傳統選舉新竹市民沒空買單

新竹市有將近半數的人不是正在竹科上班，就是間接與竹科發生關係，工作壓力、加上移居的年輕家庭在事業與工作奮戰且普遍無後援的情況，以及輪班、加班的時序調整，新竹人其實已經無暇分心給政論口水。選戰期間，對手打出「空降」、「不是新竹人」試圖將她邊緣化，然而對於這個大量移居的新竹市，「是不是土生土長」、「在新竹市住多久」，新竹人表示「完全不影響」。

高虹安支持者決定投她的關鍵

工程師們不諱言，具有理工背景的高虹安是加分選項，但高虹安最大的優勢卻是「新的年輕人」。《東森新媒體ETtoday》實地在高虹安開票現場街訪，她的支持者紛紛表示「政黨輪替，換人做做看」，以及「年輕」，是最後關鍵選擇。

高虹安的支持者不分年紀，普遍認為，最適合擔任市長的年齡約在30~50歲，尤其40歲左右，已有一定人生經驗閱歷，但思想做為還不趨於安全、保守的年紀，支持者普遍表示「超過50歲就不行了」。

工程師說，高虹安的理工背景，確實對他們來說有加分，然而對於非竹科產業的支持者來說，科技城或許由科技背景出生的人來領導，更能帶新竹市快速進步。

不過有趣的是，現場支持者對於林智堅並非都厭惡至極，有部分支持者更坦言，「林智堅市長第一屆做得不錯」，支持者說，「論文案」、「助理費」對他們來說比較像是八卦，讓他們真正「切心」翻轉的，是「12億棒球場」等公共工程。

▲普遍新竹市民認為，市長的年紀對投票選擇有一定程度的影響。（圖／記者陳凱力攝）

高虹安與企業家的緊密新竹人冷靜以待

高虹安在選戰期間，與郭台銘、宣明智幾乎畫上等號，選舉末期甚至還有「宣明智下指導棋」的爭議，然而支持者理智認為，候選人與企業家關係緊密只是一個表象，認為實際上還是要看她做了什麼，或是與企業發生了什麼，如果只是企業家支持，那只能代表這個候選人本身，對於企業來說具有相當魅力，無法依此未行先定罪。

支持者坦言對政黨並不忠誠，隨時可翻轉

支持者們說，與父母輩不同，他們並無政黨傾向，在選擇候選人的時候，個人特質高於政黨背景，更不諱言，如果高虹安讓他們失望，4年後會再一次翻轉。

除了高虹安，民眾黨在2022年拿下2席市議員，另一個第三勢力小黨時代力量也保有原來的3席市議員，甚至成績亮眼，部分國民黨己連霸的議員，雖成功連任，但票數仍不敵才選上一兩屆的中生代議員。由此可見，新竹市民已跳出傳統選舉悲情、撕裂的框架，可預見，未來的新竹市，不只是翻轉天堂，更是各政黨兵家必爭之地。

▲在高虹安上台前，台下空椅子還很多，支持者幾乎都是各自前往，與傳統選戰動員擠爆現場的現象呈現反差。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼支持者不諱言，對政黨或是高虹安本人並無忠誠，如果做不好，4年之後會繼續翻轉她。（圖／記者陳凱力攝）

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