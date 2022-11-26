　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

獨／高虹安的竹科現象「2優勢關鍵」　支持者：沒忠誠隨時可翻轉

記者陳凱力／新竹報導

2022年市長選舉終於落幕，全人口僅45萬、選舉人數35萬的新竹市再一次翻轉變天，從選戰以來新竹市即成為全國矚目焦點，第三勢力民眾黨的高虹安，討論熱度直逼北高市長，最終以9萬528票獲得勝選，值得注意的是，高虹安現象，已經在發生。

▲高虹安開票。（圖／記者陳凱力攝）

▲高虹安的勝選，讓新竹市宣告再一次翻轉。（圖／記者陳凱力翻攝）

最容易翻轉的城市

1997年民進黨蔡仁堅結束藍營執政時代，成為新竹市首位綠色首長。

2001年國民黨林政則翻轉蔡仁堅。

2009許明財繼林政則後，繼續藍營執政。

2014年民進黨年僅39歲的林智堅以1014票斷了許明財的連任夢，終結國民黨2任執政。

2020年立委選舉時代力量的高鈺婷得到了73,770票、得票率28.61%，距離勝選的鄭正鈐僅差2萬1千多票、第二名鄭宏輝8241票。第三勢力在新竹市看見翻轉的曙光。

2022年民眾黨高虹安，以空降之姿降臨新竹市，並以9萬6123票勝選，打破長期藍綠割據局面，也成為民眾黨繼台北市後第一個開拓版圖成功的縣市。

選時僅39歲，成為該屆最年輕縣市長。2018年新竹市長選舉，民進黨林智堅獲10萬7612票連任成功，得票率49.57%；對手國民黨的許明財得票數為6萬508票，得票率27.87%。

高虹安開票現場。（圖／記者陳凱力攝）

▲高虹安的開票會場，許多年輕爸媽帶著孩子參加，但台下也不乏5、60歲的支持者。（圖／記者陳凱力攝）

傳統選舉新竹市民沒空買單

新竹市有將近半數的人不是正在竹科上班，就是間接與竹科發生關係，工作壓力、加上移居的年輕家庭在事業與工作奮戰且普遍無後援的情況，以及輪班、加班的時序調整，新竹人其實已經無暇分心給政論口水。選戰期間，對手打出「空降」、「不是新竹人」試圖將她邊緣化，然而對於這個大量移居的新竹市，「是不是土生土長」、「在新竹市住多久」，新竹人表示「完全不影響」。

高虹安支持者決定投她的關鍵

工程師們不諱言，具有理工背景的高虹安是加分選項，但高虹安最大的優勢卻是「新的年輕人」。《東森新媒體ETtoday》實地在高虹安開票現場街訪，她的支持者紛紛表示「政黨輪替，換人做做看」，以及「年輕」，是最後關鍵選擇。

高虹安的支持者不分年紀，普遍認為，最適合擔任市長的年齡約在30~50歲，尤其40歲左右，已有一定人生經驗閱歷，但思想做為還不趨於安全、保守的年紀，支持者普遍表示「超過50歲就不行了」。

工程師說，高虹安的理工背景，確實對他們來說有加分，然而對於非竹科產業的支持者來說，科技城或許由科技背景出生的人來領導，更能帶新竹市快速進步。

不過有趣的是，現場支持者對於林智堅並非都厭惡至極，有部分支持者更坦言，「林智堅市長第一屆做得不錯」，支持者說，「論文案」、「助理費」對他們來說比較像是八卦，讓他們真正「切心」翻轉的，是「12億棒球場」等公共工程。

高虹安開票現場。（圖／記者陳凱力攝）

▲普遍新竹市民認為，市長的年紀對投票選擇有一定程度的影響。（圖／記者陳凱力攝）

高虹安與企業家的緊密新竹人冷靜以待

高虹安在選戰期間，與郭台銘、宣明智幾乎畫上等號，選舉末期甚至還有「宣明智下指導棋」的爭議，然而支持者理智認為，候選人與企業家關係緊密只是一個表象，認為實際上還是要看她做了什麼，或是與企業發生了什麼，如果只是企業家支持，那只能代表這個候選人本身，對於企業來說具有相當魅力，無法依此未行先定罪。

支持者坦言對政黨並不忠誠，隨時可翻轉

支持者們說，與父母輩不同，他們並無政黨傾向，在選擇候選人的時候，個人特質高於政黨背景，更不諱言，如果高虹安讓他們失望，4年後會再一次翻轉。

除了高虹安，民眾黨在2022年拿下2席市議員，另一個第三勢力小黨時代力量也保有原來的3席市議員，甚至成績亮眼，部分國民黨己連霸的議員，雖成功連任，但票數仍不敵才選上一兩屆的中生代議員。由此可見，新竹市民已跳出傳統選舉悲情、撕裂的框架，可預見，未來的新竹市，不只是翻轉天堂，更是各政黨兵家必爭之地。

▲高虹安開票。（圖／記者陳凱力攝）

▲在高虹安上台前，台下空椅子還很多，支持者幾乎都是各自前往，與傳統選戰動員擠爆現場的現象呈現反差。（圖／記者陳凱力攝）

高虹安開票現場。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼支持者不諱言，對政黨或是高虹安本人並無忠誠，如果做不好，4年之後會繼續翻轉她。（圖／記者陳凱力攝）

▲高虹安開票。（圖／記者陳凱力攝）

►醫師候選人送鼻腔清洗器...賄選起訴　檢追來源：淘寶蝦皮買來的

►高虹安合體郭董要「傳承」　林耕仁開酸：別忘了還有不能貪污

►林冠年北機站送資料要她請辭立委　高虹安反駁：從沒當過我助理

►80里長到場相挺…被質疑灌水造假！高虹安謝他帶隊：畫面說明一切

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／推動高鐵、雪隧　前交長林陵三辭世
全台議員落馬名單出爐！只有她「高票當選」　黑粉崩潰
快訊／「神鋒」萊萬攻入個人世界盃首球　率波蘭2比0退沙國
快訊／屏東縣長開票　蘇清泉怒提「選舉無效」！
快訊／賴清德向支持者道歉　「會痛定思痛深自檢討」
「蔡英文固執讓民進黨慘敗」　他分析：陳時中最大錯誤是自己
獨／高虹安的竹科現象「2優勢關鍵」　支持者隨時翻轉
分析／蔡英文請辭黨主席　誰搶黨機器一次看
快訊／花5小時44分開票！北市投票率67.7％比2018年略
快訊／桃園市議員當選名單一次看！　鄉民女神qn成功挺進議會
這縣市選舉「開出同票」　抽籤定輸贏！
分析／陳其邁76萬票連任　沒衝出百萬票原因曝
全台灣10大正妹里長　「選舉結果出爐」
民進黨13縣市大敗　呂秋遠：原來逆向的是我們

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最終結果出爐！盧秀燕輾壓蔡其昌大贏27萬4883票　破紀錄連任

國民黨林姿妙親和力＋免費營養午餐　渡過涉弊案風暴

超強戰將！　桃園市議員黃婉如「10連霸」成功

台南百里侯爭霸黃偉哲險勝謝龍介　成功連任再拼4年

獨／高虹安的竹科現象「2優勢關鍵」　支持者：沒忠誠隨時可翻轉

全國唯二立委轉戰百里侯將補選　許淑華：全力助黨防綠營反撲

台南市中西區北區市議員蔡宗豪　第三高票當選

林義豐敗選　感謝大家陪他走完這最後一哩路

黃偉哲連任成功　感謝台南市民讓進步的城市繼續前行

台東市因鄰里調整　提醒民眾出門前確認投票地點

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

工人跨護欄高空俯身刷油漆　只靠安全繩！網驚：快腿軟

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

最終結果出爐！盧秀燕輾壓蔡其昌大贏27萬4883票　破紀錄連任

國民黨林姿妙親和力＋免費營養午餐　渡過涉弊案風暴

超強戰將！　桃園市議員黃婉如「10連霸」成功

台南百里侯爭霸黃偉哲險勝謝龍介　成功連任再拼4年

獨／高虹安的竹科現象「2優勢關鍵」　支持者：沒忠誠隨時可翻轉

全國唯二立委轉戰百里侯將補選　許淑華：全力助黨防綠營反撲

台南市中西區北區市議員蔡宗豪　第三高票當選

林義豐敗選　感謝大家陪他走完這最後一哩路

黃偉哲連任成功　感謝台南市民讓進步的城市繼續前行

台東市因鄰里調整　提醒民眾出門前確認投票地點

修憲失敗！18歲公民權差了近4百萬票　國民黨遺憾：尊重投票結果

竹市議會還很藍　這2人若帶槍投靠！民眾黨「第三大黨」有望

推動高鐵、雪隧等交通重大建設　前交長林陵三辭世「享壽78歲」

PONY5IBE怕通勤塞車「從桃園搬到台北」　工作人員看地點傻眼了

最終結果出爐！盧秀燕輾壓蔡其昌大贏27萬4883票　破紀錄連任

北市議會「藍大於綠」結構不變　蔣萬安免成跛腳市長

國民黨林姿妙親和力＋免費營養午餐　渡過涉弊案風暴

解析九合一》陳偉之／2024國民黨務推評價佳總統候選人

快訊／「神鋒」萊萬攻入個人世界盃首球　率波蘭2比0退沙國

民進黨死當！他曝「敗選核心」是這男人：小英男孩全摔爛

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

地方熱門新聞

「現場破3萬人」盧秀燕哽咽謝支持者

蔡其昌競選旗子出現在垃圾桶

「雞排妹」低胸現身蔡其昌造勢晚會

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

許淑華選前之夜南投市、草屯音樂悠揚

盧秀燕還沒到！選前之夜已破2.5萬人

嘉義市選前之夜10點撥放「奇異恩典」

高虹安勝選「2關鍵」支持者隨時翻轉

電動機車充電到一半！高雄住宅竄火

蔡其昌帶萬人高呼「去投票就會贏」

南投蔡培慧最後一夜親情牌催票催淚

南投縣議員當選名單　藍17綠8！

許淑華：全力助黨迎戰立委補選

黃偉哲選前之夜

更多熱門

相關新聞

蔣萬安狂掃57萬票！陳時中只贏「這行政區」

蔣萬安狂掃57萬票！陳時中只贏「這行政區」

九合一選舉結果出爐，民進黨指標縣市台北市敗選收場，檢閱中央選舉委員會所提供的數據可以發現，陳時中在12個行政區當中，只有在大同區拿下優勢，其餘11個行政區都是由蔣萬安拿下。

賴清德向支持者道歉　「會痛定思痛深自檢討」

賴清德向支持者道歉　「會痛定思痛深自檢討」

北市投票率67.7％比2018年略高

北市投票率67.7％比2018年略高

關鍵字：

2022九合一大選2022新竹市長林耕仁沈慧虹高虹安影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

汪小菲「愛就愛了」高調認了張穎穎！告白截圖外洩

蔣萬安掃57萬票　北市最終得票出爐

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

他中午才去投票「見到1景象哭了」！聽到里長狂廣播

不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發

新百里侯出爐　當選名單一次看

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

爆乳田慎節當選市議員！

民進黨大敗「側翼怒了」！發文要高嘉瑜閉嘴

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

吳亦凡媽媽「親手送兒子進監獄」！豬隊友內幕曝光

汪小菲打給吳宗憲「取暖40分鐘」！

側翼再惦惦！王世堅「得票衝第一」鄉民嗨爆

更多

最夯影音

更多
陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面