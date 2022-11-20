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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

80里長到場相挺…被質疑灌水造假！高虹安謝他帶隊：畫面說明一切

▲高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書）
▲高虹安造勢會上，主辦方喊出有80名里長到場支持，引起話題。（圖／翻攝高虹安臉書）

記者陳凱力／新竹報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安昨晚在天公壇前廣場舉行黃金周大型造勢活動，除了柯文哲、宣明智，還有國民黨籍副議長余邦彥、議員陳啟源到場支持，主辦方表示「現場約有4、5000人到場支持」，其中還有「80名里長也到場」，當晚就引起討論，外界抓包其中所謂的「80名里長」可能只是前里長、里長候選人，甚至還有里長「被表態」。

林耕仁今日也表示，「真實到場人數是否有他們喊出的數字，外界非常懷疑，也有社群指出有里長根本沒有到場卻出現在名單，且有些是前任里長或里長候選人，我想這是高委員要回答的」。

不過，林耕仁說，里長是協助市民解決問題的第一線，對於里長自己永遠心存感激，不論里長有沒有挺他，還是被表態，未來他上任市長，里長的問題就是自己的問題，這個態度是不會改變的。

▲高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲造勢會上80名里長並一一無上台，而是由台上唱名。（圖／翻攝高虹安臉書）

高虹安今日也回應外界質疑，昨天非常感謝現任議長余邦彥帶隊帶了相當多的里長直接到現場，這些里長其實都是最了解基層的民意，而且在昨天的造勢場合願意現身力挺，或者透過祝福給予相當大的鼓勵與支持，相信網路或是特定的媒體人在帶風向，這些都大可不必，因為昨天的畫面都已經證明了一切。

至於昨晚前新竹縣長范振宗痛批林智堅貪汙、不孝、沈慧虹糊塗、兩個人共同貪汙等言，今日也被沈慧虹方回應要提出告訴。高虹安說，昨日范前縣長的言論可能是他身為曾經的民進黨員有所感觸，發言可能過於激動，不過相信他對於新竹好的心意是絕對沒有問題的。

▲音地大帝質疑高虹安造勢晚會上的「里長相挺名單」造假。（圖／翻攝自Facebook／音地大帝 Indie DaaDee）

▲音地大帝質疑高虹安造勢晚會上的「里長相挺名單」造假。（圖／翻攝自Facebook／音地大帝 Indie DaaDee）

▲高虹安黃金周。（圖／記者陳凱力攝）

▲舞台下第一排，驚見不少政壇前輩，左2前立委張碧琴、左3市議員陳啟源、左4副議長余邦彥、左5前議長謝文進。（圖／記者陳凱力翻攝）

►高虹安出院了！竹科大老帶路　奔新竹縣府與楊文科闢室密談

►醫師候選人送鼻腔清洗器...賄選起訴　檢追來源：淘寶蝦皮買來的

►高虹安合體郭董要「傳承」　林耕仁開酸：別忘了還有不能貪污

►林冠年北機站送資料要她請辭立委　高虹安反駁：從沒當過我助理

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