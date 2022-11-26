最終結果出爐！盧秀燕輾壓蔡其昌大贏27萬4883票　破紀錄連任

▲最終結果出爐！不敗女王盧秀燕輾壓蔡其昌大贏27萬4883票，破紀錄連任。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／台中報導

2022九合一大選落幕，中選會公告最終得票，台中市長今年投票率60.01%。現任市長、國民黨候選人盧秀燕奪下79萬9107票，大勝對手蔡其昌52萬4224票，差距超過27萬票，是台中升格直轄市以來新高，盧秀燕參選9次都勝選，更一舉打破台中市連任魔咒。

根據中選會公告，台中市今年投票率60.01%，盧秀燕以得票率59.35%，奪下79萬9107票，對手蔡其昌得票率38.93%、獲得52萬4224票；無黨籍參選的政治素人陳美妃，以得票率1.72%，2萬3140票數落選，不及10%門檻，無緣領回150萬元保證金。

對比2018年投票率67%，當時首度挑戰市長盧秀燕以82萬7996票大勝前市長林佳龍的61萬9855票，雙方差距近22萬票。這次大選，綠營天王總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌輪番站台，總統蔡英文更11度南下為蔡其昌造勢，仍未把綠營支持者催出來。以票數上來看，此次台中投票率低僅6成左右，藍營支持者雖較2018年稍減退，但綠營卻一口氣丟9萬5631票，凸顯大咖策略完全失靈。

盧秀燕在勝選演說上，也狠狠打臉副總統賴清德說的「以為女性只會柴米油鹽醬醋茶」，直言睿智的台中市民都了解，不管性別族群只要努力也能有好的表現，他們給予公平的機會，所以今天她的當選連任，不是因為盧秀燕厲害，是因為台中的市民是明智的。