　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

最終結果出爐！盧秀燕輾壓蔡其昌大贏27萬4883票　破紀錄連任

▲▼盧秀燕。（圖／記者許權毅攝）

▲最終結果出爐！不敗女王盧秀燕輾壓蔡其昌大贏27萬4883票，破紀錄連任。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華／台中報導

2022九合一大選落幕，中選會公告最終得票，台中市長今年投票率60.01%。現任市長、國民黨候選人盧秀燕奪下79萬9107票，大勝對手蔡其昌52萬4224票，差距超過27萬票，是台中升格直轄市以來新高，盧秀燕參選9次都勝選，更一舉打破台中市連任魔咒。

根據中選會公告，台中市今年投票率60.01%，盧秀燕以得票率59.35%，奪下79萬9107票，對手蔡其昌得票率38.93%、獲得52萬4224票；無黨籍參選的政治素人陳美妃，以得票率1.72%，2萬3140票數落選，不及10%門檻，無緣領回150萬元保證金。

對比2018年投票率67%，當時首度挑戰市長盧秀燕以82萬7996票大勝前市長林佳龍的61萬9855票，雙方差距近22萬票。這次大選，綠營天王總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌輪番站台，總統蔡英文更11度南下為蔡其昌造勢，仍未把綠營支持者催出來。以票數上來看，此次台中投票率低僅6成左右，藍營支持者雖較2018年稍減退，但綠營卻一口氣丟9萬5631票，凸顯大咖策略完全失靈。

盧秀燕在勝選演說上，也狠狠打臉副總統賴清德說的「以為女性只會柴米油鹽醬醋茶」，直言睿智的台中市民都了解，不管性別族群只要努力也能有好的表現，他們給予公平的機會，所以今天她的當選連任，不是因為盧秀燕厲害，是因為台中的市民是明智的。

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
傳陳其邁將接任民進黨主席　幕僚回應了
九合一大選「綠地變藍天」　國台辦發聲
北市議會洗牌！綠營2老將落馬　王世堅狂掃2.9萬票
蔣萬安狂掃57萬票！陳時中只贏「這行政區」
修憲失敗！18歲公民權沒過關　差了近4百萬票
全台議員落馬名單出爐！只有她「高票當選」　黑粉崩潰
屏東縣長開票　蘇清泉怒提「選舉無效」！
新百里侯全出爐！國民黨大勝「狂掃13縣市」　民進黨保5

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中市「這2黨」首度擠進議會殿堂　綠營3老將中箭落馬

彰化縣議員出爐！洪本成一度喪失資格連任成功　施嘉華收押仍當選

中央施政雖拖累地方　台南議員民進黨28席+基進1席過半

桃園區市議員選戰　「朱立倫子弟兵」凌濤衝第一

鍾東錦當選苗栗縣長　民進黨想翻轉仍夢碎

蔡培慧差3.6萬票敗選向支持者致歉　許淑華邀她留鄉：南投是家

最終結果出爐！盧秀燕輾壓蔡其昌大贏27萬4883票　破紀錄連任

國民黨林姿妙親和力＋免費營養午餐　渡過涉弊案風暴

超強戰將！　桃園市議員黃婉如「10連霸」成功

台南百里侯爭霸黃偉哲險勝謝龍介　成功連任再拼4年

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

柯基練排球看到「妹子」　秒丟下媽媽衝上前搭訕

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

剛洗車遇黑冠麻鷺來場勘　連2天送苦主土屎流大禮

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

朴志訓遭霸凌「以暴制暴」K.O惡霸　《弱美男英雄》超狠演技..長大了！

台中市「這2黨」首度擠進議會殿堂　綠營3老將中箭落馬

彰化縣議員出爐！洪本成一度喪失資格連任成功　施嘉華收押仍當選

中央施政雖拖累地方　台南議員民進黨28席+基進1席過半

桃園區市議員選戰　「朱立倫子弟兵」凌濤衝第一

鍾東錦當選苗栗縣長　民進黨想翻轉仍夢碎

蔡培慧差3.6萬票敗選向支持者致歉　許淑華邀她留鄉：南投是家

最終結果出爐！盧秀燕輾壓蔡其昌大贏27萬4883票　破紀錄連任

國民黨林姿妙親和力＋免費營養午餐　渡過涉弊案風暴

超強戰將！　桃園市議員黃婉如「10連霸」成功

台南百里侯爭霸黃偉哲險勝謝龍介　成功連任再拼4年

蔡英文辭黨主席衝上「微博熱搜第一」　對岸一票人嗨翻

擊敗阿根廷不夠！沙國政府密謀挖角梅西、C羅　帥王子這麼說

英國情報：俄飛彈庫存告急　移除「核彈頭」巡弋飛彈射烏克蘭

台中市「這2黨」首度擠進議會殿堂　綠營3老將中箭落馬

《原子》小孩消失1個月現身！「合體天王星表演」歌迷哭了：陪你們

彰化縣議員出爐！洪本成一度喪失資格連任成功　施嘉華收押仍當選

浴室「長滿爆噁霉斑」！她受不了離開...驚見房東重招租：還漲價

宜蘭綠舞圍爐宴加遊園走春　北投麗禧秋冬泡湯加品茗饗食

數位行銷手法像「對路人求婚」粗暴！女上網看同雙鞋262遍無人發現

投票率僅5成8　新竹縣長楊文科連任成功

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

地方熱門新聞

高虹安勝選「2關鍵」支持者隨時翻轉

台南議員民進黨28席+基進1席過半

蔡培慧敗選　向支持者致歉

盧秀燕大贏27萬4883票　破紀錄

桃園區議員「朱立倫子弟兵」凌濤第一

鍾東錦當選苗縣長　民進黨翻轉夢碎

林姿妙贏在親和力＋免費營養午餐

桃園市議員黃婉如挑戰10連霸成功

台南市中西區北區市議員蔡宗豪當選

台南百里侯爭霸黃偉哲險勝謝龍介

許淑華：全力助黨迎戰立委補選

「現場破3萬人」盧秀燕哽咽謝支持者

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

許淑華選前之夜南投市、草屯音樂悠揚

更多熱門

相關新聞

林姿妙贏在親和力＋免費營養午餐

林姿妙贏在親和力＋免費營養午餐

宜蘭未變天！拚連任但涉及弊案的國民黨宜蘭縣長林姿妙，與民進黨宜蘭市長江聰淵大對決後，以11萬8千多票當選，大贏對手的江聰淵2萬2千多票。宜蘭政壇人士分析說，林姿妙贏在親和力、學校免費營養午餐、藍營大團結等，而這也顯示江聰淵陣營主打弊案，並未對林姿妙造成重傷。

北市議會「藍大於綠」結構不變　蔣萬安免成跛腳市長

北市議會「藍大於綠」結構不變　蔣萬安免成跛腳市長

18歲公民權修憲未過門檻　民進黨遺憾

18歲公民權修憲未過門檻　民進黨遺憾

蔣萬安狂掃57萬票！陳時中只贏「這行政區」

蔣萬安狂掃57萬票！陳時中只贏「這行政區」

賴清德向支持者道歉　「會痛定思痛深自檢討」

賴清德向支持者道歉　「會痛定思痛深自檢討」

關鍵字：

2022九合一大選2022台中市長盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

韓國瑜旋風又來了！輔選32議員「30人當選」

快訊／傳陳其邁接任民進黨主席　幕僚回應了

全台落馬名單出爐　黑粉崩潰

蔣萬安狂掃57萬票！陳時中只贏「這行政區」

台北第6選區「只有她沒連任」　當選名單曝

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

蘇清泉批「選舉無效」採取法律行動

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

民進黨大敗！486先生見2人當選不可置信

凶宅掛賣　房仲求深夜11點別看屋

呱吉選前提19人只中2　鄉民：死亡筆記本？

全台灣10大正妹里長選舉結果出爐

曹格曾點名藍心湄「帶老婆認識男人」

更多

最夯影音

更多
汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」
聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面