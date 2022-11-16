林冠年北機站送資料要她請辭立委　高虹安反駁：從沒當過我助理

▲高虹安在政見發表會結束後接受媒體訪問。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議連環爆，除了有媒體爆出「13頁內帳」、「吹哨者提供25個內部檔案」，還有無黨籍竹北市長候選人、前民眾黨新竹縣竹北黨部執行長林冠年指責她「一人拖垮全黨」，高虹安也在今日政見發表會後回應。

傳言助理們擔心切割，「人人自危、錄音自保」，高虹安說：「助理們一切都是合法合規，已經在記者會上澄清多次，說得非常清楚，大家覺得有疑慮的地方，現階段也進入檢調偵辦程序，相關所有證據，都會交給檢調偵查。」

▲高虹安在團隊陪同下進入會場。

而林冠年到北機站遞交資料，還呼籲她辭立委，高虹安則強調，林冠年從來沒有在自己的辦公室擔任過助理，對方如果有質疑，當然也是交由檢調來澄清或者偵辦。

至於前立法院民眾黨團成員朱哲成po文，指「5名立委確實有安排助理在黨團服務是柯文哲要求」，高虹安也說，對於不管網路、電視的不實言論，相信黨團已經開始進行相關法律的行動追究相關責任。

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