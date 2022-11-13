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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安合體郭董要「傳承」　林耕仁開酸：別忘了還有不能貪污

▲林耕仁。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲林耕仁開酸高虹安，別忘了郭董的另一個願望「盡忠報國、不能貪污」也要一起傳承下去。（圖／林耕仁競辦提供）

記者陳凱力／新竹報導

選戰進入倒數階段，候選人磨拳擦掌，國民黨新竹市長候選人林耕仁今（13日）出席新竹天后宮宮慶茶會時回覆媒體，除了發表對郭台銘與高虹安合體看法，同時也暗酸高虹安除了「0-6歲國家養」的願望要傳承，別忘了還有「盡忠報國、不能貪污」。

外界質疑，高虹安日前發布與郭台銘董事長的影片是合成一事，林耕仁也表示，這樣的確難取信於民，也暗酸高虹安，除了傳承郭董「0-6歲國家養」的願望外，別忘了郭董的另一個願望「盡忠報國、不能貪污」也要一起傳承。

林耕仁也對高虹安說「不知道罰錢規定」表示看法，認為事情發生前才聲明「合法、合規」，連國會其他委員的助理的兼職工作、捐錢狀況她都暸若職掌，卻對於自己辦公室內的「罰錢」說不知情，是蠻奇怪的事，非常不合常理。

至於外界討論，郭台銘有沒有可能現身出來幫高虹安站台，林耕仁則認為，郭董事長之前在幫某一位候選人的同時，特別取了「精忠報國、不能貪污」8個字勉勵對方，就連郭董的兒子都取名叫「守正」，認為郭董之所以讓人尊重敬，是因為他厭惡貪腐，尤其對公眾人物的守正特別堅持，至於他會不會出來幫某一個候選人站台，就要問郭董事長自己。

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