花蓮縣議員「天外奇蹟真人版」連任成功！　傅崐萁人馬意外落選

▲花蓮地方選舉 。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／花蓮報導

今年花蓮縣議員以及市民代表等選舉因疫情干擾呈現「幾家歡樂、幾家愁」，有人意外落馬，但也傳來不少好消息，議員選舉最受矚目的第一選區以謝國榮再度連任縣議員，「成為當地連任最多次的政治人物」；新花蓮市長由原市長魏嘉賢的弟弟魏嘉彥接任。

花蓮政治大世家魏嘉彥擊退立委傅崐萁人馬李秋旺接下哥哥魏嘉賢，成新科花蓮市長，他強調，當選是承擔的開始，未來4年將秉持著建設第一和市民優先兩大原則，為這座城市打拚。

本次九合一大選，六都藍綠兩黨大打「美女團」，花蓮則推出素人牌、父女牌，花蓮縣議員謝國榮和女兒謝宜萱一直被稱為「天外奇蹟真人版」，這次以「我的堅持來自您的支持」口號，分別連任第9屆花蓮縣議員、第4屆花蓮市民代表，但對他們而言，今年拜票特別不容易。

▲花蓮地方選舉 。（圖／記者陳依旻攝）

謝宜萱指出，疫情影響大家生活兩年，相互聯繫感情的方式從面對面，到線上，加深了彼此之間的距離感，再加上普遍民眾對於民進黨政府這兩年政策與經濟失去信心，又對國民黨不感興趣，「不想投給綠色也不想投給藍色」，導致這次投票意願不高，僅三成五左右兩種原因讓這次拜票難上加難。

謝宜萱25歲從政，在花蓮深耕12年，雖然有個累積30多年經驗的爸爸，但謝宜萱坦言，並不因是政二代或是父女參政特別輕鬆，一來，他們不是大家族，在花蓮要在往上爬非常困難；二來，選民對你的期望更高，就得達到更高的服務標準；第三，後期承認自己的同志身分，在當地常常遭到攻擊。

好在新生代參政雨後春筍，社會開始包容多元化的聲音，「非常鼓勵新生代盡量來參政，有競爭才有進步，這個社會才能接受更多的聲音」，但她也希望花蓮政治環境能有點改善，第一，參選門檻降低，才能讓更多新聲音進入；第二，花蓮長期被大家族把持，兄弟姐妹都輪替在選，哥哥做完市長換弟弟，這對花蓮城市進步造成很大的阻礙，在都市地區是不可能見到的情況。

此次花蓮議員共12位角逐，選出9席分別是魏嘉賢、張美慧、楊華美、胡仁順、謝國榮、韓林梅、徐子芳、吳東昇、傅國淵，國民黨拿下4席，民進黨以及無黨籍各2席，民眾黨1席。

其餘，林宗昆、洪士閔、蔡翼鍾意外落馬，以林宗昆的結果最叫大家吃驚，地方人士表示，其是立委傅崐萁仰賴人馬，本在當選安全名單內，這次預計當選後參選副議長，沒想到竟然意外落選。