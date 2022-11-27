田慎節成「最兇市議員」！露招牌事業線甜喊：繼續努力，謝謝大家

記者閔文昱／綜合報導

直播主Molly翎熹在網紅「小商人」力挺下，將身分證改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」登記參選嘉義市東區議員，以新人之姿獲得2813票，吊車尾爆冷當選。她今（27日）錄製當選感言影片，除露出招牌事業線和甜美笑容，她也感謝選民支持，「肩上現在背負著大家對我的期待和厚愛，我會繼續努力，謝謝大家！」

「田慎節」表示，謝謝大家的支持，讓更多人關注到她出來參選的原因和政見，而這也正是民主制度的難得可貴之處，藉由自由選舉，即使是衝撞現有體制、民風的政見，都有可能被推動和實現的一天，「肩上現在背負著大家對我的期待和厚愛，我會繼續努力，謝謝大家！」

▲「田慎節」錄製當選感言向選民致謝。（圖／翻攝自臉書、記者翁伊森翻攝）

嘉義市第一選區有不少老牌議員爭取連任，「田慎節」首次投入選舉，她25日還在嘉義噴水池進行選前之夜活動，穿上一襲婚紗，一露面就引起轟動，現場不少支持者開心高喊「14號凍蒜」。雖然這場選戰不好打，不過「田慎節」最終仍順利當選，拿下2813票，得票率5.57%，排名該區第九。

事實上，「田慎節」是全台名字最長的市議員候選人，且因外貌受到關注。她日前在政見發表會上，先說自己推崇公民不服從及惡法非法，接著直言「如果影射我是口交惡徒，我將放棄法律追訴權，講田慎節無罪」，且用監察院的報告帶大家回顧這起在2020年9月掀起全國關注的南投性侵案。

▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。（圖／翻攝臉書）

政見方面，「田慎節」主要提出4點，如下：

一、廟口酬神脫衣舞無罪化，並且列為傳統保護文化。

二、舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節。

三、嘉義市性專區設立。

四、滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包。

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