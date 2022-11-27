　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

田慎節成「最兇市議員」！露招牌事業線甜喊：繼續努力，謝謝大家

記者閔文昱／綜合報導 

直播主Molly翎熹在網紅「小商人」力挺下，將身分證改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」登記參選嘉義市東區議員，以新人之姿獲得2813票，吊車尾爆冷當選。她今（27日）錄製當選感言影片，除露出招牌事業線和甜美笑容，她也感謝選民支持，「肩上現在背負著大家對我的期待和厚愛，我會繼續努力，謝謝大家！」

「田慎節」表示，謝謝大家的支持，讓更多人關注到她出來參選的原因和政見，而這也正是民主制度的難得可貴之處，藉由自由選舉，即使是衝撞現有體制、民風的政見，都有可能被推動和實現的一天，「肩上現在背負著大家對我的期待和厚愛，我會繼續努力，謝謝大家！」

▲「田慎節」錄製當選感言向選民致謝。（圖／翻攝自臉書、記者翁伊森翻攝）

▲「田慎節」錄製當選感言向選民致謝。（圖／翻攝自臉書、記者翁伊森翻攝）

嘉義市第一選區有不少老牌議員爭取連任，「田慎節」首次投入選舉，她25日還在嘉義噴水池進行選前之夜活動，穿上一襲婚紗，一露面就引起轟動，現場不少支持者開心高喊「14號凍蒜」。雖然這場選戰不好打，不過「田慎節」最終仍順利當選，拿下2813票，得票率5.57%，排名該區第九。

事實上，「田慎節」是全台名字最長的市議員候選人，且因外貌受到關注。她日前在政見發表會上，先說自己推崇公民不服從及惡法非法，接著直言「如果影射我是口交惡徒，我將放棄法律追訴權，講田慎節無罪」，且用監察院的報告帶大家回顧這起在2020年9月掀起全國關注的南投性侵案。

▲▼顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。（圖／翻攝臉書）

▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。（圖／翻攝臉書）

政見方面，「田慎節」主要提出4點，如下：

一、廟口酬神脫衣舞無罪化，並且列為傳統保護文化。

二、舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節。

三、嘉義市性專區設立。

四、滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
快訊／PLG本土第一人　黃泓瀚大三元數據宰鋼鐵人
小S牙齒斷4顆送醫！　徐媽見傷勢：需要我跟許雅鈞談？
快訊／曾文溪浮屍為「192艦隊」士官　艦指部證實了
《柯南》小五郎對麻醉免疫了！「官方吐槽片段」笑翻網
快訊／日本清球失誤！哥斯大黎加1比0險勝開胡
快訊／日本清球失誤　哥斯大黎加搶先進球1比0領先
快訊／台南曾文溪驚見浮屍！死者是36歲職業軍人
快訊／遭邱顯智、王婉諭逼宮　陳椒華宣布辭時代力量黨主席
陳時中僅1區奪冠！　萬華票數讓鄉民驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

田慎節成「最兇市議員」！露招牌事業線甜喊：繼續努力，謝謝大家

快訊／證實曾文溪浮屍為「192艦隊」士官　艦指部：已派員協助治喪

快訊／遭邱顯智、王婉諭逼宮　陳椒華宣布辭時代力量黨主席

大勝45萬票後今屢被問2024　侯友宜：好好做事

桃園市議會藍綠皆未過半　議長選戰10席無黨籍成關鍵

鄭運鵬兒子太帥！感性謝票支持者卻歪樓：好像韓星

幕後／誰補蔣萬安席次？明起立委補選登記　民眾黨初步共識「不派人」

民進黨大翻車「最崩潰其實是他」！　不到一天爆噴70篇臉書

台東縣議會民進黨增加1席　未達3席無法成立黨團辦公室

「人生的仗打不完」　呱吉：民進黨大敗未嘗不是好契機

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

《延禧》最美妃子張嘉倪爆7年婚變！　「老公摟妹回房」她回：愛得起放得下

貓奴驚艷主子床上展現特殊技能「來我家看貓翻筋斗」原來是真的

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

民眾黨奪2席台北市議員！　學姊黃瀞瑩自行宣布當選

田慎節成「最兇市議員」！露招牌事業線甜喊：繼續努力，謝謝大家

快訊／證實曾文溪浮屍為「192艦隊」士官　艦指部：已派員協助治喪

快訊／遭邱顯智、王婉諭逼宮　陳椒華宣布辭時代力量黨主席

大勝45萬票後今屢被問2024　侯友宜：好好做事

桃園市議會藍綠皆未過半　議長選戰10席無黨籍成關鍵

鄭運鵬兒子太帥！感性謝票支持者卻歪樓：好像韓星

幕後／誰補蔣萬安席次？明起立委補選登記　民眾黨初步共識「不派人」

民進黨大翻車「最崩潰其實是他」！　不到一天爆噴70篇臉書

台東縣議會民進黨增加1席　未達3席無法成立黨團辦公室

「人生的仗打不完」　呱吉：民進黨大敗未嘗不是好契機

超過10天沒大便！30歲女吐「巧克力色條狀物」　醫驚：噴出胃

8款「奶茶色手袋」一路背到明年　LOEWE手鍊包超吸睛、COACH配色可愛

快訊／PLG職籃本土第一人　黃泓瀚大三元數據宰鋼鐵人

超省水！電鍋10分鐘煮好水煮蛋　3種熟度自由選

田慎節成「最兇市議員」！露招牌事業線甜喊：繼續努力，謝謝大家

22：00還在唱票！這縣深夜才開完票惹議　選委會回應了

小S牙齒斷4顆送醫！　徐媽見傷勢嚴肅問：需要我跟許雅鈞談？

快訊／證實曾文溪浮屍為「192艦隊」士官　艦指部：已派員協助治喪

最強世足預測！他押10場「10個隊伍都翻車」　網湧入求：只信你了

快訊／日本清球失誤！哥斯大黎加1比0險勝開胡

正妹「腳繞過肩膀」輕鬆剪指甲 萬名網友被嚇壞：大法師是你？

政治熱門新聞

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

鄭運鵬上街感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

基隆變天！謝國樑被市民討Gogoro

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

31個知名議員候選人落選！最美醫師也上榜

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

民進黨敗守北港溪！　中部以北全滅

21縣市長得票率排行　蔣萬安倒數第二

陳思宇落選道歉　退出民眾黨群組

韓國瑜輔選32議員「30人當選」

民進黨死當！他曝「敗選核心」是這男人

台北第6選區「只有她沒連任」　當選名單曝

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

快訊／傳陳其邁接任民進黨主席　幕僚回應了

更多熱門

相關新聞

22:00還在唱票！竹縣深夜開完票惹議

22:00還在唱票！竹縣深夜開完票惹議

九合一選舉落幕，新竹縣部分選務人員抱怨昨天深夜才完成開票作業，造成不便。縣選委會今天指出，因選務人員新手多，開票需謹慎，未來加強選務人員訓練，並要求正確、迅速。

快訊／陳椒華：請辭時代力量黨主席

快訊／陳椒華：請辭時代力量黨主席

大勝45萬票後今屢被問2024　侯友宜：好好做事

大勝45萬票後今屢被問2024　侯友宜：好好做事

鄭運鵬上街感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

鄭運鵬上街感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

台東縣議會民進黨增1席　仍無法成立黨團辦公室

台東縣議會民進黨增1席　仍無法成立黨團辦公室

關鍵字：

田慎節2022九合一大選2022嘉義市

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡回加拿大「恐遭化學閹割」！3月1次恐怖下場曝

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

瑤瑤大哭認「分手5年韓籍男友」！痛揭情變導火線

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

鄭運鵬上街感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

柯佳嬿驚喜應援《玩很大》　坤達哭了

美女博士「脫衣變女超人」敗選嘆：瘦15公斤累死

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

汪小菲不藏了！

縣市長一片藍　「台北2女將」扳倒民進黨

基隆變天！謝國樑被市民討Gogoro

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

即／雲林縣議員梁銘忠多重器官衰竭病逝

更多

最夯影音

更多
汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」
哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面