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陳時中謝票見民眾舉2看板！感性吐心聲「盼仇恨平息」：願台北更好

記者閔文昱／綜合報導 

九合一大選落幕，其中，台北市長之戰，民進黨的陳時中以43萬4558票輸給當選的國民黨蔣萬安，兩人差距14萬1032票，不過，陳27日上午仍展開12行政區掃街謝票行程，稍早他也在臉書感性發文，除期盼撕裂社會的仇恨能夠平息，更透露希望看到「明天的台北，能夠比今天更好」。

陳時中今天上午展開謝票行程，包括陳建仁、總幹事吳思瑤均與會，今天上午依序走訪北投、士林、內湖、南港、中山、大同等行政區，下午再前往中正、萬華、大安、松山、信義、文山區謝票。不少支持者自發性聚集到競選總部前，為陳加油打氣。

▲▼ 陳時中車掃謝票。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳時中今天上午重回車掃出發地，展開謝票行程。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

陳時中27日晚間在臉書發文指出，他帶著十二萬分的感謝心意和團隊的大家，於今日展開台北12區的車掃謝票，沿路上看到為他打氣、鼓勵的市民，有些人臉上掛著祝福的笑容，有些人眼中含著不捨的淚水，無論是哪一張面孔，每一個人都讓他感受到滿滿的溫暖與感動。

陳時中提到，謝票的路上，有兩塊手舉牌令他印象特別深刻，一塊寫著「防疫成績有歷史論斷」，另一塊寫著「前往幸福的路上總是充滿荊棘」。他說，謝票結束，也代表選戰正式落幕，期盼撕裂社會的仇恨能夠平息，「我們的首都與國家台灣必須要放下這些負面氛圍，才有繼續向前走的動力。」

▲▼ 陳時中車掃謝票。（圖／記者呂佳賢攝）

陳時中深信，市民都很有智慧，民主也會持續進化，「衷心期盼明天的台北，能夠比今天更好。」

根據台北市長選舉結果，國民黨提名的蔣萬安以57萬5590票勝選，如願入主北市府，民進黨提名的陳時中獲43萬4558票居次飲恨，無黨籍候選人黃珊珊獲得34萬2141票。

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