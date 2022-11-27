九合一大選民進黨大敗！　黃偉哲險勝保住台南綠地

▲台南市黃偉哲為民進黨保住台南這塊「綠地」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年九合一大選結果，執政的民進黨大敗，六都只剩下台南、高雄，其餘四都全部輸掉，而且台南、高雄連任者得票數，也比預期「差很多」，台南市黃偉哲擁有現任主場優勢，卻僅贏謝龍介5％，這樣的結果，連黃偉哲陣營都大感意外，難怪黃偉哲在勝選之夜絲毫無勝利的喜悅，只有反躬自省說他只有60分，會好好檢討，並參考對手提出的政見，讓台南更進步。

據了解，2018年第3屆台南市長選舉，民進黨黃偉哲以36萬7518票、得票率38.01％，「慘勝」國民黨高思博的31萬2874票、得票率32.36％，黃偉哲得票數及得票率寫下民進黨在台南市直轄市長選舉最低得票數紀錄。

黃偉哲自知民意基礎薄弱，4年台南市長任期內，黃偉哲十分勤政親民，在市政擘劃上改革創新，施政勵精圖治，帶領台南穩健發展，在建設、招商、經濟、交通、觀光、文化、教育、治安、防疫…，全面性多元推動，公務行程從早跑到晚，1年幾乎全年無休，連第4屆市長選舉，直到選戰最後關頭，他也不敢請假專心跑選戰，反而公務行程、競選行程兩頭跑、兩頭燒，都讓市民不禁懷疑，他是不是覺得「穩上」，才會這麼安心。其實黃偉哲自己十分清楚，他只有一個目的，就是拼盡全力，爭取民意肯定支持，擴大民意基礎，為下任台南市長4年任期奠基。

但26日的選舉結果，黃偉哲獲得43萬3684票、得票率48.8%，再度「慘勝」國民黨謝龍介的38萬7731票、得票率43.43％，黃偉哲得票雖有成長，但與謝龍介的得票數及得票數相較，差距比上屆更少，僅贏5．17％得票率，這結果實在太令人意外。

黃偉哲之前有不少次施政滿意度調查、縣市長滿意度調查，評比都超過70％，甚至超過80％，例如2021年7月29日，《遠見雜誌》雜誌發佈2021年縣市長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲施政滿意度7成4，獲得4.5顆星評比，六都排第三。

2022年5月26日，《遠見雜誌》公布2022年度的縣市長施政滿意度調查，台南市有亮眼成績，在八大面向施政表現滿意度達75.5％，六都中排名第一，台南市長黃偉哲的不滿意度僅11.1％，是全台第7低，而八大面向平均滿意度更為六都最高，市民評價不俗。大面向其中的教育、警政治安、觀光休閒以及經濟就業等，五個單項滿意度也是六都第一，其中「經濟就業項目」滿意度達69％，為全國之冠，市民給了高度的肯定。

2022年9月14日，台灣世界新聞傳播協會公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，台南市長黃偉哲施政滿意度高達80.3％，奪下金獎。若依照這些亮眼的數據，台南市民對黃偉哲有這麼高的滿意度與支持度，理論上應會顯示在這次市長選舉得票數上。但令人訝異地是，選舉結果是大相逕庭，不禁令人不解，到發生什麼事，造成這樣的結果。

如果全部歸咎於民進黨中央施政不力，引起民怨而影響黃偉哲的選情，那為何民進黨台南市議員部分的選舉結果，民進黨提名34人拚過半，但外有國民黨與無黨籍議員聯手攔阻，還有小綠為搶票明爭暗鬥，讓民進黨選情受到夾擊下，仍當選28席，僅差1席過半，如加上新當選的基進黨1席，綠營就為29席過半。所以代表黃偉哲得票率不如預期，有屬於黃偉哲個人因素存在。

2022年第4屆台南市長選舉，無黨籍許忠信、無黨籍林義豐、無黨籍吳炳輝、國民黨籍謝龍介及尋求連任的民進黨籍黃偉哲等5人競逐百里侯。捲土重來的成大法律學系教授許忠信，將曾為故鄉和台灣做過的努力成果，以及參選理念、政策架構藍圖、市政推動策略方案、具體的行動計劃等，每周一報呈現給市民朋友了解，來爭取認同與支持。同時也鎖定黃偉哲為主要目標，針對黃偉哲個人與市府團隊弊案和爭議「每周一批」，但在黃偉哲陣營採完全不理會，讓他自然邊緣化策略奏效下，許忠信上屆得票數45168票、得票率4.67％，這次得票數38697票、得票率4.35%，得票數不進反退。

「Crazy Friday」林義豐，與上次選戰一樣，這次也喊出「年輕人的新寵物，虧雞福來爹」的選舉口號，還是舉辦雙主場全球百大DJ電音趴，也提出社會住宅、育兒補助…許多政見來爭取市民支持，但終因沒有創新、沒有亮點，黃偉哲陣營採冷處理下，林義豐上屆獲得84153票、得票率8.7％，這次僅獲得24606票、得票率2.77％，反比許忠信更低，空有雄心卻不敵情勢，相當可借。律師吳炳輝志在參選，表達其政治抱負與理念，對黃偉哲而言，並無威脅，可見最後關鍵問題應發生在與謝龍介對壘的上。

謝龍介喊出「我只做一任，絕不連任，給我4年、我讓您們懷念40年」，訴求台南30年沒有政黨輪替，台南需要改變，台南值得更好；提出「敬老、好孕、兒少、居住、治安、青年、交通、道路安全、經濟、廉能」等10大政策，希望能翻轉民進黨在台南近30年的執政。

其中有一些政策受到多數台南市民的支持與肯定，一是六都目前只剩台南沒有健保補助，他將全額補助台南市65歲以上老人每月健保費金額826元，一年是9912元，減輕年輕人負擔，也把尊嚴還給長輩們；二是容積獎勵回饋社宅，老屋翻新住得安心，以容積獎勵新增社宅，落實居住正義，都更結合青年、社會住宅政策，將建案總樓地板面積的20％作為青年或社會住宅者，建築基準容積率由225%％加到33％%，提高1.5倍。

再者是好孕、兒少政見，0到6歲政府與家長一起養、國中小學午餐免費，生養津貼全面加碼；25到35歲女性凍卵補助3萬元；生育第1胎補助3萬、第2胎以上補助5萬；0到3歲尿布由市府採購、里長發放；盤點閒置校舍轉型為幼兒園、擴大公托；托嬰托幼每月補助3000元，減輕家長負擔。這些政見獲得多數老中青市民的肯定，也反映在這次選舉結果，吸引許多市民因此投票給謝龍介，顯見這些政見獲得不少市民支持與認同。

此外，選前16天，發生在台南學甲區的88槍槍擊案，警方遲遲未破能案，事件背後的真相流言四起，讓地方及民心紛擾不安，謝龍介強烈質疑黃偉哲的清廉與背後官商利益，卻未見黃偉哲陣營強而有力的說明澄清，加上在選戰末期，黃偉哲陣營為攻擊謝龍介的人格與操守，所採取「挖糞式」的打法，這有違黃偉哲一向帶給人清明恭儉的形象，也讓黃偉哲選情失分不少。

選舉是一時的，民意如流水，水能載舟也能覆舟，民意也是一樣，為政者惟有腳踏實地，一步一腳印，站在民眾的立場，設身處地為民眾利益著想，務實地擬定與推動政策，才是根本之道，政治人物應時時謹記，良好的「官聲」會跟隨你一輩子，讓你從政之途獲益無窮，相反的「罵名」也是一樣，所謂「禍福相倚」應 是這個道理，值得省思。