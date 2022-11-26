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基隆+183！專責病房空床率66.7%　林右昌籲遵守防疫規定

▲0526基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（26日）公布國內本土病例，新增1萬3218例，其中基隆新增183例，全市專責病房空床率66.7%，市長林右昌表示，由於今天是111年九合一選舉，呼籲民眾除了踴躍出門投下自己神聖的一票，也要遵守《傳染病防治法》與《公職選罷法》等相關規定，進入投票所仍須配戴口罩、保持社交距離，並於進入投票所前量測體溫、進行手部消毒。

在基隆市疫情部分，本市今日183名確診人數中，包括外縣市通報29例，佔15.85%；其中女性102人、男性81人；若以年齡別區分的話，15-24歲有31人最多，占16.94%；35-44歲有30人次之，占16.39%，至於75歲以上的長者有10人、65-74歲有20人、6歲以下有7人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房81床，目前收治27人、空床54床，空床率66.7%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症22名；部立基隆醫院：輕症5名；三總基隆分院及礦工醫院皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬3600人，利用快速通道的有5萬5219人，有12萬3443人完成居家醫療評估，居家醫療已入案9萬8507人，條件不符合則有2萬4936人。

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