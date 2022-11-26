鄭州26輛遊覽車「夜襲」徐州　870人「未提前溝通」遭拒收

▲鄭州官方宣布要在5天內實現社會面清零。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

江蘇徐州官方今（26）日透過微信公眾號《徐州發布》通報疫情，值得注意的是，內容中提到25日凌晨有來自鄭州的26輛大巴車（遊覽車）分三批載著870人抵達徐州，由於「未經提前溝通」，經車內乘客同意，絕大多數乘客已閉環轉運離開，暫時滯留徐州市人員已落實閉環管理。消息一出，引起輿論熱議。

▲鄭州富士康園區內進行防疫消毒。（圖／CFP）

《徐州發布》指出，昨（25）日凌晨，未經提前溝通，鄭州市先後三批26輛大巴車載客抵達我市。接報警後，市防疫指揮部第一時間開展應急處置。經社會面多種形式深入排查，共計排查乘客870人，為鄭州航空港區重點企業離職員工。根據員工本人意願，截至今日凌晨，絕大部分員工已閉環轉運離徐，相關信息已推送目的地，暫時滯留徐州市人員已落實閉環管理，疫情風險總體可控。

整起事件曝光後，大陸網友在微博上熱議，部分鄭州民眾還發文向徐州人民致歉，「很丟人，真的很對不起」；「別添亂了」；「丟人現眼」。

據了解，鄭州官方在23日對外界宣布，自25日零時起，將用5天時間打一場拔點清面的攻堅戰，也就是5天內要讓「社會面」清零，讓當地民眾可以有序恢復日常生活秩序。不過，這起870人轉運的事件曝光後，再度把鄭州官方推上輿論批評的風口浪尖上。