網傳廣州居民搶「救護車」衝出封控區　官方否認：是假冒救護車

▲網傳廣州海珠封控居民搶救護車衝卡。（圖／翻攝自中國青年報）

記者鄭思楠／綜合報導

一張廣州交警部門指揮攔截「救護車」的截圖11月24日在網路上流傳，有網友根據該截圖編造傳言稱「有人搶了救護車衝出封控區」。24日晚，廣州市相關部門通報，海珠區並未發生居民搶救護車衝卡的案件，交警部門指揮攔截的涉事車輛為套牌假冒救護車，目前交警部門已將該車抓獲。

廣州10月下旬爆發本土疫情後，隨著防疫升級，不斷傳出當地民眾挺身反抗嚴格封控措施的消息。

據《中國青年報》報導，廣州市公安局指揮中心宣傳處處長許欣在11月24日的廣州市疫情防控新聞發布會上表示，近日，在一些疫情防控管控區域內，有些群眾挪動圍蔽水馬、擅自外出；有些群眾不遵守管控秩序，隨意串格；有些甚至聚集衝卡，走出管控區之外，涉嫌違反國家疫情防控法律法規。據統計，從10月23日至今，公安機關已查處涉疫違法犯罪案件148宗。

許欣表示，公安機關將一如既往依法打擊暴力抗拒疫情防控措施、侵犯醫務人員和防疫人員安全、擾亂衛生醫療秩序、故意傳播病毒、核酸檢測造假、造謠傳謠、聚集滋事、哄抬物價、詐騙錢財等妨害疫情防控的違法犯罪行為，切實保障人民群眾生命財產安全。