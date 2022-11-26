選後宣布戶外脫口罩　莊人祥鬆口：下周一開會討論

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情逐漸趨緩，指揮中心規劃12月初實施口罩禁令的第一階段鬆綁「戶外免戴口罩」，指揮中心指揮官王必勝說下周宣布政策的機會高，也意味會於九合一大選之後才公布。指揮中心發言人莊人祥今（26）日受訪表示，下周一會再開會討論相關事宜，但無法確認是否周一就宣布。

指揮中心11月已經推出多項防疫鬆綁措施，包含撤銷量體溫、取消部分活動場所三劑令、確診者隔離天數縮短為5+n、確診者同住家人等接觸者改0+7，居家隔離走入歷史等，接下來準備規劃口罩禁令分階段鬆綁。

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王必勝日前已經明確表態，口罩政策會分兩到三階段鬆綁，不會一次解禁，其中第一階段為開放室外口罩免戴，預計12月初實施，但政策何時宣布？王必勝表示，「下周再宣布的機會比較大」。莊人祥今日受訪被問及下周公布政策規劃，他表示，下周一還會再開會討論，無法確認是否於當天就宣布政策。

至於接著到來的跨年、歲末大型戶外活動，是否還要戴口罩？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前說明，還要觀察相關疫情況狀，是否還有另外的管制措施，則於12月中旬公布，不會和口罩第一階段鬆綁同時宣佈。

王必勝日前指出，口罩鬆綁第一階段為「室外不用戴，室內要戴」，但一些大型的演唱會、體育場所與選舉造勢活動，無法與不特定對象保持社交距離，則另外處理；至於第二階段則是正面表列必戴場所，例如醫院、長照機構、密閉的大眾交通運輸工具、大型室內集會等；第三階段則是由「強制」轉為「建議」戴口罩。

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