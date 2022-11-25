柯志恩選前之夜喊破2萬人！柯有倫嗨唱《扛得住》掀第一波高潮

▲主持人喊柯志恩選前之夜已破2萬人。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩選前之夜選在前鎮一德夜市舉行，活動從晚間6點半開始前，周圍就湧入不少車潮和大量支持者，而柯預計9點後才會大進場，這之前已進行了一連串表演節目，其中第一波高潮在歌手柯有倫進場唱扛得住時，現場喊出破2萬人。

柯志恩的選前之夜沒有外界期待的大咖站台，只有前立法院長王金平、國民黨秘書長黃健庭、立委鄭麗文等人上台助講，同時邀請了歌手李愛綺、柯有倫等人演出。柯志恩認為，市民才是高雄的最大咖，因此選前之夜希望好好的跟市民凝聚在一起，再創奇蹟。

▲▼柯有倫嗨唱扛得住掀第一波高潮。（圖／翻攝柯志恩臉書直播、記者許展溢攝）



這場選前之夜開始沒多久，所有椅子就被支持者坐滿，不少選民只能站在外側觀看演出跟助講，晚會第一波高潮落在快8點半時，柯有倫登台演唱扛得住等歌曲，主持人高喊現場人數破2萬人。

鄭麗文表示，奇蹟不是天主創造的，是台灣人和高雄人創造的，並怒批總統蔡英文2年多來看不到這個人，但選舉要到了，這一個月卻全台走透透。除鄭麗文、王金平，助講來賓還有歷史哥+黃士修，而柯志恩預計9點20分才會大進場，預計到時將上台向選民做最後的懇託。

▲▼不少選民站在外側觀看。（圖／記者許展溢攝）

