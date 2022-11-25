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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多圖／陳時中選前之夜喊破6萬人　忘情高歌又拭淚

▲陳建仁、蘇貞昌、蔡英文、陳時中「為台北挺身而出」選前之夜大合唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文、蘇貞昌、陳建仁、陳時中在選前之夜大合唱。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中25日晚間在北平東路舉辦封街造勢，官方喊破6萬人齊聚，加上線上所有網路平台直播人數共超過15萬人觀看。陳時中致詞時一度因為不捨防疫團隊遭抹黑拭淚，身兼民進黨主席的總統蔡英文高呼「讓鋼鐵部長變成鋼鐵市長」，眾人並在晚會尾聲高唱競選歌曲「聽見改變的聲」。

▲陳時中「為台北挺身而出」選前之夜，牽妻子的手唱歌。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中今天晚間在北平東路上封街舉辦選前之夜造勢晚會，破萬支持者冒大雨揮舞加油棒吶喊凍蒜，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、擔任競總主委的前副總統陳建仁、政策小組召集人管碧玲陸續登台助講，拉抬勝選氣勢。

陳時中致詞時一度因為不捨防疫團隊遭抹黑而拭淚，他說，他的心理非常的痛，「其實是因為這樣的雨，你看不到我的淚水，我們心裡都是痛」，但是這場選舉不是只為還他公道，他個人的榮辱也不是這麼重要，他要拜託台北市民，如果這段時間曾經接受醫護人員的照顧，曾經戴過台灣製的口罩，曾經接種過疫苗，曾經跟公家聯絡，他要拜託大家，千萬不要因為自己而抹煞了防疫的努力，不要因為政治立場的不同，抹煞了專業的服務，「要給他們一個公道！」

蔡英文向支持者喊話說，要把不捨化作支持、焦慮化作行動，「去投票，就會贏」，要讓認真負責的鋼鐵部長變成鋼鐵市長，讓陳時中跟蘇貞昌蔡英文一起拚，讓台北更好、台灣更好。她還說，雖然過去執政的政黨讓台北人失望，但這次拜託大家給民進黨一個機會，換陳時中來做做看，就像高雄市長陳其邁2年拚4年，桃園市長鄭文燦1天當3天用，「陳時中、民進黨，一定會拚死拚活為台北市做事、為台北市民服務，讓首都更繁榮」。

▲總統蔡英文出席陳時中「為台北挺身而出」選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中「為台北挺身而出」選前之夜，牽妻子的手唱歌。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中「為台北挺身而出」選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中「為台北挺身而出」選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中「為台北挺身而出」選前之夜，支持者風雨中相挺。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中「為台北挺身而出」選前之夜，支持者風雨中相挺。（圖／記者林敬旻攝）

▲CDC指揮官王必勝出席陳時中「為台北挺身而出」選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▼陳時中「選前之夜」喊破6萬人與會。（圖／陳時中競選總部提供，下圖同）

▲▼陳時中「選前之夜」。（圖／陳時中競選總部提供）

▲▼陳時中「選前之夜」。（圖／陳時中競選總部提供）

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