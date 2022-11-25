朱立倫壓軸輔選蔣萬安　批民進黨「由綠轉黑」呼籲用選票制裁

▲「蔣萬安奮戰勝選之夜」造勢晚會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（25）晚間舉辦「奮戰勝選之夜」造勢晚會，國民黨主席朱立倫於晚間9時45分壓軸登台助講，呼籲支持者「抗黑保台」，因為民進黨已經「由綠轉黑」，成為一個黑色政黨，是民主退步黨、民主奧步黨，明天要用選票「下架民進黨」。

朱立倫表示，明天投票日，要用手中選票決定台灣的未來，這場選戰是民主價值的抉擇，挺善良、挺公益、挺未來的選擇。朱聲稱，有人說要「抗綠保台」，因為民進黨蠻橫無能霸道，傷害太多民眾，但朱反而認為，更正確的說法是「抗黑保台」。

朱立倫解釋，民進黨已經「由綠轉黑」，他們不該設立黑機關，追殺在野黨，打壓民間團體，把黑手伸進媒體，讓反對聲音聽不到；他們也不該黑心挺高端，不顧百姓安危，還設立「黑網軍」抹黑造謠、欺負民眾。朱痛批，民進黨是一個黑色政黨，是民主退步黨、是民主奧步黨，明天要共同用選票「下架民進黨」。

朱立倫說，一個政黨不能為了權力濫用資源，但民進黨是一部選舉機器，為了權力操控媒體、掌握網軍，動用所有行政資源。朱說，本次選舉過程中蔣萬安感受深刻，國民黨候選人也都深受其害，受害者比比皆是、罄竹難書，「民進黨可以出一本『奧步大全』，選民們一定要用選票制裁民主奧步黨！」

朱立倫接著表示，國民黨是在野黨，要走對的路、提名對的人，要讓國民黨年輕化才有未來；而自己今年提名年輕議員跟蔣萬安，他們就是國民黨未來的希望。朱強調，國家需要中間力量，需要民間社會團體支持，對外也要親美友日和中，才能創造和平繁榮未來。

朱立倫再次重申「一定要提名對的人，中道、理性、務實、清清白白，成為民眾最好的選擇」接著朱立倫「六都視訊聯合造勢」環節，依序請支持者替高雄候選人柯志恩、台候選人南謝龍介、台中候選人盧秀燕、桃園候選人張善政、新北候選人侯友宜、台北候選人蔣萬安加油。

朱立倫最後表示，蔣萬安知道台北老了舊了，所以要推動大都更，這代表蔣萬安有魄力、有勇氣。朱也盛讚萬安有創新與永續的心思，能夠改變台北，邁向國際大都會。朱因此呼籲，不管明天「風多大、雨多大」，都一定要出來投票，用選票挺善良、挺公益，用選票支持蔣萬安，共同團結勝選。