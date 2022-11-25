選前之夜散場不到15分鐘…蔡其昌競選旗子出現在垃圾桶

▲選前之夜最後一場造勢，會後不到15分鐘發現有競選旗子被丟在垃圾桶。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

明天就要投票，民進黨台中市長候選人蔡其昌25日晚間在文心森林公園圓滿劇場舉行造勢晚會，也是本屆選舉第1000場演說，過程中他一度哽咽落淚，還帶領近萬名支持者高呼「去投票就會贏！」，氣氛令人動容。但激情過後，僅會後不到15分鐘，會場一處廁所卻發現蔡其昌的競選小旗子被丟在垃圾桶裡。

今晚副總統賴清德第10次南下台中為蔡其昌站台，他說蔡其昌用心打拼、勇敢堅持，很欣賞蔡的行動力，相信當選後能讓捷運藍線動工，會展中心4年一定啟用，「如此用心對台中市未來的發展的市長，我們要給他支持，我們肯定蔡其昌的承諾。」

▲▼現場湧入近萬名支持者。（圖／記者白珈陽攝）

此外，前立法院長蘇嘉全、台中市各區議員候選人、3Q哥也都到場力挺，蔡陣營更特別邀請到網紅「雞排妹」鄭家純，鄭家純說，自盧上任4年過去，台中沒有變得更好，只有更差，聽聞蔡的政策就是要讓台中「動起來」，遂從日本趕回台灣投票，盼明天大家都要出門，投下神聖的一票，支持蔡其昌。

▲蔡陣營邀請到「雞排妹」鄭家純。（圖／蔡其昌競選總部提供）

整個活動過程順利而感人，不過就在散場不久後，記者在會場一處的廁所內，發現一支印有「2號行動派」以及蔡其昌人像的競選小旗子，被丟棄在垃圾桶，對比當時10多分鐘前的慷慨激昂，畫面顯得有些落寞。