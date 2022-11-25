許淑華選前之夜音樂悠揚　侯怡君現身擁抱力挺許淑華

▲南投縣長候選人許淑華在南投市、草屯鎮舉辦溫馨晚會。（圖／許淑華競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

9合1大選倒數計時，國民黨南投縣長候選人許淑華今晚在南投市、草屯鎮陸續舉辦溫馨晚會，藉由音樂與鄉親共享美好時光；水里鄉出身的藝人侯怡君也應邀出席，擁抱許淑華表示力挺。

許淑華傍晚先在南投市進行徒步掃街拜票，約7時半與南投市長候選人張嘉哲一起進入南投縣立體育場外廣場，受到支持者搖旗夾道歡迎，隨後也轉往草屯會場，與草屯鎮長暨候選人簡景賢和鄉親同樂，最後再回到南投會場與藍營候選人們牽手、高喊「凍蒜（當選）」。

▲▼侯怡君擁抱南投縣長候選人許淑華表達力挺。（圖／許淑華競選總部提供）

許淑華表示，她走過幾個月以來的風雨、走遍南投13鄉鎮大小聚落，最要感謝的是一路以來支持的鄉親和團隊夥伴；她始終堅持一步一腳印、腳踏實地，不開空頭支票，相信走過的每一哩路、每次經驗都有意義，以最大誠意向南投鄉親懇託，更要向所有南投鄉親報告：歷經20年的累積，她已經準備好了。

張嘉哲說，從擔任縣議員開始就未曾停下為南投做事的腳步，雖然路途坎坷，但有家人朋友與鄉親的支持，讓他不孤單，他誓言做南投的靠山、要給南投更好的未來；簡景賢同樣感謝鄉親父老的支持肯定，未來他會延續服務、讓草屯成為宜居城鎮。

許淑華在音樂會的最後與鄉親溫馨大合唱《咱是一家人》，呼籲支持者心手相連、明天一同出門投票，共同建立繁華宜居的南投縣。