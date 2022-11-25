宣明智自曝「指導棋」內容　高虹安提百項政見：準備好了

▲高虹安說自己用加倍的努力完成對新竹市的一百多項政見。（圖／翻攝高虹安YT，下同）



記者陳凱力／新竹報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安今（25）日晚間在新竹市孔廟前廣場，舉行選前之夜，除了黨主席柯文哲、聯電榮譽副董事長宣明智，還有立委高金素梅前往站台。

宣明智不諱言自己「下指導棋」，還曝光2項指導棋分別是「認真做事，清廉不貪污」，與「用人唯才，不濫用私人」。此外，宣明智還說，除了前述2項，今日還要再下3項，包含「還給新竹市民棒球場、向陽學園」、「上任能夠善待基層員工，包括衛生、消防、警察、社會等基層員工」，以及「多給預算，讓里長能夠就近照顧老人家，不管里長之前有沒有表態支持，都要對里長一視同仁」。

▲▼宣明智、柯媽、柯美蘭都上台宣講支持。



宣明智也說，媒體常討論誰是高虹安的老闆，其實「在座每一位市民都是高虹安的老闆」，鼓勵市民把感受、想法講出來，即使被認為下指導棋也沒關係，「就是要給高虹安很多指導，讓她做得更好」

高虹安也在台上多次感謝支持者一路走來的陪伴與支持，自己住新竹才1年多時間，但靠著加倍努力、用心走訪基層，提出100多項新竹市的願景和政見，更被公民團體評鑑為所有候選人當中最完整的。

高虹安也承諾，會努力讓新竹成為國際科技都，讓新竹成為宜居永續的城市，整合新竹市300多年來的歷史文化和先進科技，打造區域共榮共好的城市願景。

▲新竹市副議長余邦彥、前新竹市議長謝文進都坐在台下。

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