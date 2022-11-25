32歲廣州人妻陳屍方艙「廁所走絕路」！生前悲訴：害怕被說閒話

▲廣州已至少啟用19個方艙醫院用於接收新冠患者。（圖／翻攝自南方+）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州本土疫情持續，已至少啟用19個方艙醫院用於接收新冠患者。據陸網《財新網》23日報導，當地一名32歲女患者在方艙醫院隔離期間輕生身亡，消息旋即引發廣泛關注，但相關報導目前已遭到全網下架。

14日，居住在廣州城中村的小雅（化名）檢出陽性後，未有第一時間被轉運隔離，也無得到任何專業醫療指導。11月23日，小雅的丈夫鄭宇（化名）透露，小雅在11月14日驗出陽性，他本人當時核酸檢測為陰性，屬於密切接觸者，比小雅早一天離開租住的城中村，轉運到廣州北部從化區一家酒店。

丈夫則作為密切接觸者先被轉運至從化區的一間酒店隔離，而小雅直至16日才被轉運至由廣州南沙體育館改建的方艙醫院集中隔離。二人一南一北分開隔離，兩地相距近百公里。

廣州此次疫情始於10月22日，截至11月22日，累計報告新冠感染者9.8萬餘例，絕大部分是無症狀感染者。病例主要集中在海珠區康樂、鷺江、大塘等城中村，這些地方巷道狹窄，人員密集，租住的多是從事服裝製衣產業的外來務工人員。

17日，丈夫也確診新冠，據與小雅一同隔離的人透露，她得知此消息後心情變得極為低落，說過年不想回老家，因怕感染了新冠病毒會被老家的人說閒話，她當日與親人通電話時也流露出了對於感染新冠的恐懼。

據方艙醫院內的攝影機顯示，小雅18日凌晨開始徹夜未眠，一直在方艙內走動。18日一早，即入住方艙醫院2天後，小雅未有吃早餐，先給丈夫打了一通電話，並將銀行戶口內的3萬元人民幣轉給他，叮囑了句「你收好」。隨後小雅便來到廁所隔間輕生，結束了自己的生命。

據了解，小雅是兩個孩子的母親，孩子們與老人住在湖北老家，自己和丈夫在廣州務工從事服裝製衣產業，他們居住的海珠區南洲街上沖村，是發生嚴重疫情的城中村之一。

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