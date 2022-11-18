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大陸 大陸焦點 特派現場

廣州正妹「沒帶口罩」被逼下跪示眾！多男當街撲倒捆綁　直擊片曝

記者鄭思楠／綜合報導

廣州一段「2名女子與多人發生衝突」的影片日前引發網友熱議。當地2名正妹疑因口罩問題，與防疫志願者等相關人員發生爭執，結果她們竟遭到眾人按倒反綁手腳，並被迫在大庭廣眾下跪「示眾」。據陸媒《頂端新聞》報導，目前，相關人員已道歉。

綜合陸媒報導，多段影片顯示，疑似事發廣州海珠區崙頭村，2名正妹先是與現場人員發生語言衝突，隨後穿黑上衣的女生被一名淺上衣男子摔倒在地，隨後遭多人反綁手腳。此外，另一名灰衣女生也遭摔倒反綁。不過，也有片段顯示，是灰衣女生動粗在先。

▲▼廣州2正妹被捆綁跪地示衆。（圖／翻攝自影片）

▲廣州2正妹被捆綁跪地示衆。（圖／翻攝自影片）

對於事件，疑似其中一名女生「暴躁小羊口」在微博稱，「當天是去取外賣，因同行朋友口罩丟失與相關人員發生衝突。躺地、跪地是因為手腳被綁，無法行動。因朋友衣服在衝突中扯開，一名女子給其披了一件衣服。」

她也透露，目前，相關人員已道歉和賠償。不過，上述微博已刪除。

微博博主「螢火蟲如我」公開質疑稱，事件涉嫌嚴重有違憲法、民法等法律法規，依據有三，一是如果是具有執法權的警察執法處置，如此處置依據的法律法規是哪幾條？二是如果是非警察處置的，是哪些人參與處置的？他們是否具備執法權？最後，《刑事訴訟法》規定、檢察院反覆強調禁止將罪犯遊街示眾，如第155條。況且，影片中當事人（公民）是否違法違規尚無定論。《民法》對公民的合法權益亦有相關保護。

▲▼廣州2正妹被捆綁跪地示衆。（圖／翻攝自影片）

他進一步表示，「請相關部門私信聯繫我，我會提供已有的影片證據，並懇請徹查這樣的涉嫌違法違規並涉嫌有辱公民人格的不法行為！」

18日上午，廣州海珠區公安分局一名工作人員回應，事情正在處理中。

大部分網友看後怒噴，「這是濫用私刑啊」、「綁起來示眾羞辱屬實不應該，也不符合依法治國的理念」、「疫情三年真如鏡，各種妖魔鬼怪都從暗處跑到晴天白日了」、「就算是撒潑，是這種管法？你懂不懂法律？撒潑應該由警察抓到派出所審問，涉嫌尋釁滋事的拘留或者判刑，不是捆綁示眾，你以為這是阿富汗呢？」不過，還是有網友為防疫人員說話，「為什麼不放完整影片，是這兩個女生無理取鬧吧！」

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