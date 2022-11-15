衛福部：青少年自殺率增加　因台灣高樓多

記者邱晟軒／綜合報導

聯合國兒童權利公約國際審查今（15日）在台北國際會議中心舉行第二場國家報告，由自荷蘭、英國、澳洲、愛爾蘭及塞爾維亞的聯合國專家擔任本次審查委員，共同檢視我國近5年來兒童人權的重要發展。其中，我衛福部官員稱「國內青少年自殺率高，是因為台灣高樓的增加」一席發言，引發外界熱議。

國際審查委員現場提問，「台灣的生育率低，但是兒少死亡率卻很高，特別是自殺的比例和交通事故死亡率。我要問的是死因追溯的問題，看起來目前只適用於6歲以下兒少，然而為什麼只限定在6歲以下呢？為什麼並不是針對 18 歲以下所有兒少做分析呢？」

他接續提問，在自殺這一塊，他認為多半是個人原因，「我們想要知道有沒有做什麼研究，去了解他們是不是有一些精神上的健康問題，可能是出自於結構性問題，比方說學校壓力太大？」

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▲衛福部官員稱，青少年自殺率高是因台灣高樓多。（圖／衛生福利部社會及家庭署）

此時，衛福部心理健康司官員回應說明，關於自殺的部分，其實我們從台灣這十年來，從兒童、青少年到青年自殺率緩步上揚，當然以前台灣的自殺率在兒少是低的，但是這十年來隨著台灣工業化、商業化發展，以及家庭支持力道降低，確實我們可以看到一個很緩慢的上升。

衛福部官員表示，「這幾年會發現，青少年自殺率突然增加，但如果我們扣除跳樓的因素，其實就沒有那麼明顯，也就是說，這十年來因為台灣高樓的增加，導致很多青少年、青年的衝動性跳樓自殺，這也是一個未來防治的重點。」

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