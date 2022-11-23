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竹科媽媽翻版？黃雍琇曝學務長文：柯志恩當選會用什麼招霸凌？

▲高雄是民進黨籍議員候選人黃雍琇質疑柯志恩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄是民進黨籍議員候選人黃雍琇質疑柯志恩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

選舉倒數，高雄市民進黨籍議員候選人黃雍琇指控柯志恩在2020年罷韓期間，交大學聯會用活動結餘款協助高雄學生返鄉，並經學生議會同意，卻遭時任國民黨副秘書長的柯志恩，以「學務長」之姿發臉書質疑。黃雍琇痛批她為了坦護時任市長韓國瑜，不惜在臉書公審學生，未來當選市長，會否也會因立場不同就攻擊特定市民或年輕人，就像民眾黨新竹市長候選人高虹安跟著柯粉攻擊「竹科媽媽」那樣可怕？

黃雍琇表示，當時交大學聯會本於關心「北漂青年」的立場協助此事，亦無表態要學生「投哪一邊」，未料柯志恩不但在臉書質問學生「相關預算有無通過學生議會審查」，還強調「她當過學務長」而問這些問題，並影射這種行為可能構成「妨礙投票」和「賄選」。關注學權的青年則在貼文下方，貼出交大學生議會前一日的聲明打臉柯志恩，並諷刺「曾幾何時國民黨害怕青年返鄉投票」。

黃雍琇痛批，柯志恩在學務長任內打壓學生，卸任後還以「前學務長」自居來對公審學生自治的夥伴們，未來她若當選市長，不知會用什麼招數霸凌年輕人，因為她根本看不起學生自治，更瞧不起學生、青年的自主性，每個市民都可能成為她的公審對象，就跟她透過競辦發言人在本月初公審不同立場學生是「政治職業學生」一樣。

▲高雄是民進黨籍議員候選人黃雍琇質疑柯志恩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市民進黨議員候選人黃雍琇提出當年柯志恩的臉書發文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃雍琇說，如今全台有18所大學在跨校學生組織號召下，辦理選前返鄉專車，鼓勵回家投票，目前該活動光從台北到高雄就有四條路線，世新、師大，柯志恩的母校政大，及其任教過的淡江等都響應其中，將開抵岡山、高雄車站「雙終點」，「柯前學務長」是否也要像過去一樣「找碴」，去懷疑包含自己母校與曾任職學校學生會「有沒有妨礙投票」、「有沒有賄選」、「有沒有經過學生議會審查預算」等，就怕高雄子弟返鄉投票卻「不投給她」？

對此指控，柯志恩陣營回應：「莫名指控，不值回應，請議員候選人回去好好唸一遍柯志恩當初的臉書內容。不過還是感謝她認為柯志恩未來會當選市長」

▲高雄是民進黨籍議員候選人黃雍琇質疑柯志恩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃雍琇質疑柯志恩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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