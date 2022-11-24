從學生領袖崛起到變成爭議人物　安華苦盼25年當上大馬首相

▲馬來西亞國家皇宮宣布，安華（Anwar Ibrahim）出任馬來西亞第10任首相（圖／路透，下同）

文／中央社

馬來西亞國家皇宮今天宣布安華為新首相。學生領袖出身的安華，藉政治頭腦以黑馬之姿攀向權力中心，卻因雞姦、貪汙等罪數次入獄，如今首相大位終在苦盼25年後到手。

馬來西亞第15屆全國大選19日進行投票，反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）率領的希望聯盟以及前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）的國民聯盟席次均未過半。

美國媒體CNBC報導，馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）今天召見希盟、國盟領袖後，任命安華為大馬第10任首相，讓曾任副總理的安華長達20多年等待畫上句點，他在擔任反對派領袖的這20多年間，曾歷經監禁與政變打擊。

英國廣播公司（BBC）報導，安華素以顛沛的政治生涯及數十年來執著首相大位而聞名，這也令他成為東南亞最知名且具爭議的人物之一。

他曾多次距首相之位只差臨門一腳，卻2度因雞姦罪中箭落馬。

▲▼馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）在吉隆坡舉行宣誓就職典禮。（圖／路透）



安華在前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）任內遭監禁多年，儘管馬哈地曾短暫擔任安華的導師。兩人時好時壞的關係不僅決定安華的命運，也決定著馬來西亞的政治前景。

現年75歲的安華最初以極具魅力的學生領袖展露頭角，曾創立馬來西亞伊斯蘭青年運動組織（ABIM）。1982年他加入長期保持執政地位的巫統（UMNO）黨，令許多人大感震驚，但事實證明，這是個精妙的政治計算，他迅速攀上權力核心，擔任過多個部長職位。

1993年安華成為馬哈地的副手，外界普遍預期將接替馬哈地衣缽，但1997年亞洲金融風暴後，兩人在經濟和貪汙問題失和，雙方間的緊張開始升溫。

1998年9月，安華遭解職並率群眾抗議馬哈地政府，成為「改革」（Reformasi）運動的開端，這項運動影響馬來西亞一整個世代的民運人士。

安華後來被捕，還被依雞姦、貪汙等罪起訴，他在具爭議的審判期間否認相關指控。在獲釋後，安華成為新的反對派政黨「希望聯盟」的實際領袖，並在2008年的大選中表現出色。

不料，2008年安華再次被控雞姦，他說這是政府又一次試圖打壓。高等法院最終以缺乏證據為由，2012年1月還他清白。

在隔年大選中，安華率領的反對派支持度再創新高，凸顯當時執政的國民聯盟表現之差。然而，安華的雄心壯志再次受挫，2014年當他準備參加州選舉時，他因先前無罪的判決被推翻，又被送回監獄。

到了2016年，退休的馬哈地宣布復出再次競選首相。當時已高齡92歲的馬哈地表示，已厭倦時任總理、他的另一前門生納吉（Najib Razak）的貪汙風波。

為捲土重來，馬哈地與當時仍被監禁的安華達成秘密協議。隨後馬哈地率領希望聯盟在2018年具里程碑意義的大選中獲勝，結束國民聯盟長達61年的執政，首度讓大馬「變天」。

馬哈地再次出任首相後表示2年內會將權力交給安華，同時實施全面特赦安華，履行將他從獄中釋放的承諾。

但2020年2月，馬哈地無預警辭職導致聯合政府垮台，馬來西亞再次陷入前所未有的政治動盪，安華成為首相的希望再次落空。

這一次，安華的希望聯盟再次在大選中奪下最多席次，最終一圓25年來的首相夢，但馬來西亞這次選後政局依舊渾沌，無論是安華的聯盟所拿下82席或前首相慕尤丁陣營的73席，離組閣的簡單多數112席都所差甚遠，安華要怎麼合縱連橫，將是一大挑戰。

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