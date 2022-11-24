「想吃椰子」卻淪浮屍！男爬樹後消失　一雙紅鞋擺地上

▲事發前一天，順通告訴妻子，樹上的椰子看起來已經可以吃了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國中部龍仔厝府（Samut Sakhon）一名45歲男子22日想摘樹上的椰子來吃，先把金屬製梯子靠在樹上後往上攀爬，沒想到最終卻淪為一具浮屍，在家旁邊的水道中載浮載沉。直到妻子下班返家後，因為不見丈夫身影開始尋人，這才發現枕邊人早已沒了性命。

泰媒Thaiger報導，45歲男子順通（Sunthorn）身體非常虛弱，患有慢性疾病，在妻子的要求之下，辭去工作顧家，平時在家時會做家事，或是外出去學校接孩子。就在事發前一天，順通告訴妻子，樹上的椰子看起來已經可以吃了，而妻子則立刻說，若想要吃椰子最好去外面買，因為他的身體還沒有強壯到可以爬上樹。

然而，順通沒有把妻子的話聽進去。依據鄰居家的監視器畫面，順通22日下午先躺在樹旁的吊床上，接著起身去拿梯子，在把梯子靠向樹之後往上爬，他的身影則是隨著一步步攀爬消失在鏡頭前。這棵樹的旁邊就是一道牆，牆的後方是水道。

只不過，他卻再也沒有回到家中。他的妻子22日下班返家後發現找不到丈夫，接著發現他的紅色涼鞋擺在地上，在她爬上梯子後，驚覺丈夫已經漂浮在家旁邊的水道，趕緊報警處理。

警方推測，順通的死亡時間大約是在員警趕到現場的4小時前，當員警到場時，順通的遺體以臉朝下的姿勢漂浮在水道中，旁邊有一顆浮在水面上的椰子。警方已針對此案展開調查，順通的遺體將被送往法醫研究所進行驗屍，以確定死因。

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