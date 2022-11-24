床墊救他一命！印尼地震被活埋2天　5歲男童奇蹟倖存

記者詹雅婷／綜合報導

印尼21日發生規模5.6地震，迄今造成271人死亡，當地救援人員23日持續搜尋是否有倖存者生還。好消息是，5歲男童阿茲卡（Azka）在地震發生後，受困廢墟2天，不過他被救出時並沒有受傷，保護他的東西正是床墊。

衛報報導，依據當地消防部門發布的救援畫面，阿茲卡受困2天之後被抬到安全地帶時，意識清醒、看起來相當鎮定，因為有床墊的保護存活下來。他的22歲親戚阿法瑞西（Salman Alfarisi）在醫院停車場的臨時帳棚牽著阿茲卡的手說，「（阿茲卡）現在沒事了，沒有受傷，他現在想回家，他一直在找媽媽」。

只不過阿茲卡再也無法見到母親，因為她已於這場地震中過世。救援行動仍在持續中，但搶救受困者的時間已經不多，目前仍有40人失蹤。

▲5歲男童阿茲卡（Azka）獲救。（圖／路透）

另據48歲女子努爾賈娜（Ai Nurjanah）的說法，地震來襲那瞬間，她與4歲女兒正在睡午覺，當場把孩子護在身下，受困掉落混凝土中約15分鐘，「我不停喊救命直到嗓子都啞了，我女兒哭喊『媽媽這裡好黑，我不能呼吸』。」

災後救援工作主要集中在災情嚴重的古格南區（Cugenang），外傳當地至少有一整個村莊被山體滑坡掩埋。已知目前約有6000名搜救員出動，搜救機構負責人阿菲安迪（Henri Alfiandi）表示，受困廢墟者存活機率越來越渺茫，且當地正下著雨，擔憂可能還會出現山體滑坡的狀況。

這場地震釀成致命死傷的關鍵原因，是因為震央位在人口密集地區，震源深度只有10公里。官員們指出，糟糕的建築標準也是奪走多條人命的因素之一。

▼地震發生後，仍有40人失蹤。（圖／路透）

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