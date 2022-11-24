這次真的再會了！最後4列復興號「12／27駛入歷史」　末班車時間曝

▲台鐵復興號今年3月在北迴線開出最後列車也吸引民眾搶搭。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

918強震重創台鐵花東路線，玉里到富里間迄今仍中斷，台鐵原定明年1月18日趕在春節前搶通，經採用國內軌道首次油壓頂昇並調整工法後，提早今年12月28日全面恢復通車，屆時南迴線枋寮到台東間最後的復興號將於12月27日開出末班車，正式走入歷史，隨著摺疊門復興號退役，台鐵也將邁入全自動門時代。

台鐵局自1981年3月1日推出冷氣對號「復興號」快車，初期曾附掛莒光號列車成「莒興號」，車廂數量充裕後取消混合編組，之後復興後獨立營運載客，外觀一直維持現行的白色與藍色塗裝，也被稱為「藍色特快車」，乘載無數旅客。

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陪台鐵旅客走過42個年頭，台鐵復興號今(2022)年3月29日因應簡化車種，多數復興號自北迴線退役，吸引不少民眾追車重溫搭車回憶，台鐵之後僅保留部分車輛在南迴線以區間車行駛，目前仍有4列復興號往返枋寮到台東間。

▲台鐵復興號。（資料圖／台鐵）

不過12月28日台鐵搶通玉里到富里間路段後，復興號也將隨之正式走入歷史。台鐵表示，因復興號車廂幾乎快超過檢修年限，加上摺疊門車輛考量旅客安全傾向不再維修，因此枋寮到台東間的4趟次復興號12月27日開出末班車後，將正式退出班表走入歷史，未來是否保留為文化列車則會再評估。

根據台鐵規劃，12月28日過後，原有復興號行駛班次將改由EMU500型區間車和莒光號替駛，屆時台鐵路線上行駛列車將不會再有折疊車門列車，並邁入全自動門時代及新里程碑。

根據台鐵班表顯示，12月27日最後一班復興號3522次將於當天下午4時43分從台東開出末班車，晚間7時04分抵達枋寮，預期將會有不少鐵道迷搶搭告別。