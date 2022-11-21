痴漢3度火車上尻槍！噴到女子頭髮上　繳錢脫身罰不怕惹惱法官

▲一名男子3度在火車上露鳥打手槍。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者翁子皓／台北報導

一名魏姓男子曾兩次搭火車時，對女子掏鳥打手槍，甚至還將精液噴到一名女子的頭髮上，但都被他繳罰金免去牢獄之災，不料，他在去年搭太魯閣號時，見黃姓女子頗有姿色，竟走到黃女座位旁的走道上，對著對方打手槍。法官認為魏男冥頑不靈，依公然猥褻罪，判他有期徒刑7月，全案確定。

魏男2016年3月5日搭乘自強號列車行經松山站時，走到一名女子的座位旁，對著她打手槍，後遭法官依公然猥褻罪，處拘役50日，可易科罰金。魏男在2017年4月28日從新竹火車站搭火車，行經新豐至湖口車站區間時，見一名女子背對車廂走道獨自坐在該車廂階梯處，竟色性大發，偷偷站到女子後方打手槍，結果精液噴到女子的頭髮、牛仔外套等處，因此再度遭法官依公然猥褻定罪，判他有期徒刑3個月，但還是可以易科罰金。

魏男2次遭判刑，都以繳罰金的方式脫身，共繳納14萬的罰金。魏男食髓知味，他去年10月10日搭乘太魯閣號列車，見一名黃姓女子秀色可餐，竟故態復萌，走到黃女身旁對她打手槍。黃女被魏男的舉動給驚嚇到，連忙尖叫。一名蔡姓乘客見魏男打算逃跑，見義勇為上前攔阻，並請列車長前來處理。

一審法官認為，魏男曾2度在火車內對女子猥褻，甚至還將精液噴灑到女子身上，沒想到他不怕「可易科罰金」的刑罰，遭判刑後仍不思悔過，一再犯案，因此依公然猥褻罪，判處魏男有期徒刑7月，且不可易科罰金。

魏男不服上訴，二審法官認為，魏男未能與黃女達成和解，且為累犯，因此依公然猥褻罪，累犯，判處魏男有期徒刑7月，全案確定。