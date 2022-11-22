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「三度跳台鐵軌道」折返跑！女同學錄影狂笑　2國中屁孩各罰1萬

▲兩位男學生為了好玩，3度跳到台鐵軌道上。（圖／翻攝自臉書／百福社區好厝邊）

▲兩位男學生為了好玩，3度跳到台鐵軌道上。（圖／翻攝自臉書／百福社區好厝邊）

記者郭世賢、翁子皓／基隆報導

基隆一名網友19日在「百福社區好厝邊」發文提到，他在百福車站目擊，有2位學生三度從月台跳下軌道，而一旁的同學及朋友並未阻止，還邊笑邊拿手機錄影。據了解，2名學生在家長的陪同下到案，被依鐵路法開罰1萬元，還向警方表示「當時只是覺得好玩，會記取這次教訓，下次不敢了」。

網友在「百福社區好厝邊」發文表示，百福車站19日晚間10時許有幾名學生聚集，突然有人跳下月台跑到對面的月台，接著又穿越軌道跑回來，還說「當後面路人一陣傻眼的時候，又有2個男生三度跳下軌道，他們的朋友邊笑邊拿手機在拍攝，大約一行6個人，難道就沒有一個人知道這是危險的事嗎？當時太傻眼了，沒想到要喝斥他們」。

台鐵局表示，經查11月19日約22時42分，一群旅客搭乘2244次區間車抵達百福站下車，其中有2位旅客跳下月台穿越軌道，於月台與軌道之間跳上跳下，並在軌道上做出伏地挺身等危險動作。

根據，鐵路法第57條第2項規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，兩名少年違法行為，依同法得處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。據了解，目前兩名學生已到案，被依鐵路法，各開罰1萬元。

據了解，兩名學生為國中生，皆由家長帶到派出所製作筆錄，他們表示「當下覺得好玩，不知道後續會那麼嚴重」、「會記取這次教訓，下次不敢了」。

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