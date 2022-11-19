桃園24歲男落軌遭普悠瑪撞死　乘客心驚「感覺壓到東西」

▲24歲男子落軌遭普悠瑪撞擊，當場明顯死亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯沛辰／桃園報導

台鐵288次普悠瑪列車19日晚間8點多進入桃園埔心車站，不料一名24歲男子突然落入軌道，直接遭列車撞擊輾斃，當場死亡。事故發生後，現場單線雙向通行，北上列出一度延誤，直到晚間10點25分蒐證完畢，埔心站才放行。

鐵路警察局19日晚間8點53分接獲報案，立即請中壢所所長率2名警員赴現場查看，但男子已明顯死亡，因此通知葬儀社前來處理。

據了解，死者是87年次任姓男子。有目擊民眾在臉書「合鐵事故通報平台」表示，「剛好事發在埔心站的南下列車上，第一視角直接看到北上月台五號車廂處，一個戴眼鏡的男子衝刺跳軌，下一秒288次普悠瑪直接撞過去...」

另外，也有搭乘288次普悠瑪的乘客拍下照片，在臉書無奈地說「慘，本人苦主，八車有感，壓到東西」。

事實上，這是台鐵單日第二起死傷事故。19日傍晚，屏東枋寮到佳冬間通路站平交道，才有一名路人誤闖平交道，遭區間車撞擊身亡，導致行車中斷近1小時。

▼車上乘客在臉書表示「八車有感，壓到東西」。（圖／翻攝自臉書／合鐵事故通報平台）

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