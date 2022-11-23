尷尬！新北女搭公車「微笑比2」支持侯友宜　旁邊是林佳龍競選廣告

▲▼侯友宜掃街拜票，有許多支持者熱情迎接。（圖／翻攝臉書／侯友宜）



記者柯振中／綜合報導

隨著選戰倒數，各縣市候選人都把握最後機會催票。新北市長侯友宜23日掃街拜票，過程中遇到許多支持者熱情打招呼，沒想到有張照片畫面相當尷尬，一名婦人坐在公車裡，對著侯友宜微笑，並比出「YA」的手勢，旁邊卻是民進黨新北市長候選人林佳龍的競選廣告，巨大的反差曝光，讓許多人都笑了。

侯友宜23日從三重出發，沿路掃街拜票，結束後在臉書張貼許多照片，是掃街拜票時紀錄熱情民眾的畫面。照片畫面可見，侯友宜出門掃街時，有許多民眾熱情跟隨，甚至還有人拿著鍋碗瓢盆敲打，想要替他製造聲音。

▲▼侯友宜掃街拜票，有許多支持者熱情迎接，甚至在車內也伸手比YA。（圖／翻攝臉書／侯友宜）



此外，也有許多人當時在家中、車上等地方，還特地探出頭來打招呼，比出「YA」的手勢，呼應這次的選號，可以想見侯友宜人氣相當高。

▲ 婦人搭公車時看見了侯友宜的掃街車隊，開心比YA支持，旁邊則是林佳龍的競選廣告。（圖／翻攝臉書／侯友宜）



值得一提的是，在拍攝的照片當中，有名婦人當時搭乘公車，對著車隊微笑，並比出了「YA」的手勢，而公車上張貼的，卻是林佳龍的競選廣告、下方還印有政見，巨大的反差逗樂許多人。

不少支持者看完這張照片，也都笑了出來，不禁留言直呼，「這張我喜歡」、「攝影師要加薪了」、「這張有意思（YA」、「超故意，但是我喜歡」、「嘲諷滿點」、「我還以為我入錯棚。」

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