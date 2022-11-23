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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「熱情粉絲狂送禮」陳其邁一路掃街吃不停　選前造勢嘉賓曝光

▲陳其邁加強車隊掃街，意外成了收禮之旅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁加強車隊掃街，意外成了收禮之旅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

距投票日剩下最後3天，高雄市長陳其邁結束外縣市輔選行程，選前幾天將以車隊掃街為主。對於車掃直播在網路上展現高人氣，陳其邁23日表示，希望利用活潑的方式，藉由有趣的互動來向網友介紹地方特色、美食還有施政願景。同時車掃直播時也揭露了25號的選前之夜演唱嘉賓，將會由滅火器樂團和林宗興來擔綱演出。

陳其邁把握最後三天，23日一早先到北高雄的岡山文賢市場拜票，隨後在黨籍立委邱志偉、邱議瑩，議員黃秋媖，新人林志誠、陳慶鴻陪同下，開始了第三選區（永安、彌陀、梓官、燕巢、橋頭、岡山區）的車掃。

可以看到務農的婆婆在車隊經過時特別直起身子向陳其邁揮手支持，也有路邊營業中的麵店老闆跑出店外向車隊比讚，對於車掃期間拍到各行各業民眾辛勤工作同時，抽空對陳其邁表達的支持，有網友忍不住留言讚嘆「這畫面真的好美！」、「市長真的做很好，獲得各行各業的支持。」

▲陳其邁加強車隊掃街，意外成了收禮之旅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁加強車隊掃街，粉絲自製看板表達支持 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁加強車隊掃街，意外成了收禮之旅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁加強車隊掃街，意外成了收禮之旅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁說過去的大岡山被稱做是蛋白區，但是2年來包括科學園區、捷運路網的建置，該區將會是未來高雄人口大量成長的區域「選擇在剩下2天的時間特別到岡山地區，希望能獲得大岡山地區市民朋友的認同跟支持，一起來建設大岡山。」

而陳其邁連續數日的車掃，可以看到路邊的支持者也是有備而來，包括「全家的票都4給你邁邁」各種自製布條、手舉牌、整束的捧花、巨型好彩頭紛紛出籠，「昨天被左營區的熱情激到，我們也不能輸！」

各區民眾比拚熱情也成為直播時的一個個亮點。像是23日在第三選區的直播，陳其邁收到包括永安區的石斑魚玩偶、燕巢芭樂、芭樂冰沙甚至是岡山炒羊肉等地方農特產品，拜票同時嘴巴也閒不下來，熱情網友也留言「吃播很可愛！」「可以開土產店了。」

陳其邁提到選前最後的時間，他全部的時間都會在高雄，利用車隊掃街的方式配合線上直播，做最後的衝刺拜票，他也提到要讓長時間的車掃直播不無聊，需要花心思用活潑的方法去和網友互動，讓直播看起來輕鬆的同時，也藉由直播網友宣傳自己2年來的政績和未來4年的願景。

▲陳其邁加強車隊掃街，意外成了收禮之旅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁加強車隊掃街，也公布選前之夜的表演嘉賓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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