快訊／選前倒數3天！涉行賄　彰化前縣議員施嘉華父子收押禁見

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署查獲縣議員候選人施嘉華父子涉嫌用贊助村里長、鄉鎮代表競選文宣品，涉嫌綁樁，等同以7500元到55,000元不等金額行賄，今依違反選罷法將施妻與林姓樁腳等6人分別以20萬到1萬不等交保候傳，今晚法官開羈押庭後，由於施嘉華與施父均否認賄選，又有勾串共犯、證人之虞，法官裁准羈押禁見。

2018年九合一大選，施嘉華角逐第三選區縣議員(和美、伸港、線西)，投票選舉前，施父涉嫌拿現金給杜姓樁腳，再透過其以1票500元向選民買票，施父被羈押，但施仍以第三高票當選。彰化地方法院2019年7月3日判決出爐，法官認為施父買票是事實，判施嘉華當選無效，高等法院也駁回上訴，當選無效定讞，由民進黨籍王國忠遞補成為彰化縣議員。

時隔4年，施嘉華捲土重來角逐縣議員，卻又被彰化地檢查獲，依違反選罷法將施妻與林姓樁腳與等6人分別以20萬到1萬不等交保候傳，施父子否認行賄，有勾串、滅證之虞，法官裁准羈押禁見。

第三選區此次有民進黨有賴清美、王國忠、周君綾；(國民黨)柯振杯、施嘉華、林小琪；(無黨)蕭文雄、林宗翰等8人參選，8搶6席，選情相當激烈，如今施嘉華否認涉賄，在投票選舉日前3天與施父皆被羈押，但在地基層的實力仍不容小歔。