　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆+252！專責病房空床率69.1%　完整接種疫苗提升防護力

▲0515基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（23日）公布國內本土病例，新增1萬7841例，其中基隆新增252例，全市專責病房空床率69.1%，市長林右昌表示，防範流感及COVID-19雙重影響，民眾完整接種疫苗，獲取更佳防護力，持續落實勤洗手與咳嗽禮節，共同維護自我與社區健康安全。

衛生局提醒民眾，除保持安全社交距離，接種流感疫苗，可增加對流感的保護力，而接受施打次世代疫苗追加劑，對BA.5等變異株仍具保護力，籲請符合施打條件對象，可到本市合約醫療院所預約接種。疫苗合約醫療院所資訊，請上基隆衛生局官網查詢。

有關基隆市疫情部分，本市今日252名確診人數中，包括外縣市通報26例，佔10.32%；其中女性141人、男性111人；若以年齡別區分，35-44歲有45人，占17.86%，其次45-54歲有43人，占17.06%；至於75歲以上的長者有6人、65-74歲有19人、6歲以下有7人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房81床，目前收治25人、空床56床，空床率69.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症22名；部立基隆醫院，輕症3名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬2720人，利用快速通道的有5萬5041人，有12萬2882人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬8015人，條件不符合則有2萬4867人。

【更多新聞】

►投票日停電？謝國樑控奧步引台電抗議　蔡適應競總：為敗選找理由

►基隆首場市長公政見發表會　謝國樑「射三箭」保證一定實現

►謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大　創基隆造勢紀錄

►蔡英文視察基隆城際轉運站　林右昌：未來四大計畫緊接推動

►蔡適應團隊控送物資涉賄選　謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／中職最佳十人公布！　林智勝上榜
汪小菲餐廳賺破千萬…驚爆退出要職！台律師預測下一步：重簽協議
吳佩慈力挺大S：不可能吸毒！　心疼她產後「癲癇發作無數次」
C羅放棄6億元薪水離開曼聯　可能新東家曝光
獨／桶屍案酒店女「買水泥」證據找到了　再追男共犯
又有音檔！　高虹安辦公室女主管施壓：「老闆」有鴻海300位法
快訊／大S發文了！「6點聲明」還原始末　放話：啥事衝我來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022桃園仙草花節11／27浪漫登場　5大亮點展「時尚農業」美學

基隆+252！專責病房空床率69.1%　完整接種疫苗提升防護力

菇工廠董座投身鄉民代表　劉永安催生公墓變身公園綠地

女管理員追50元停車費…惡男猛催油門拖行　還拿打火機燒手

台東縣環境教育繪本電子書上架　歡迎線上免費閱讀或供教學用途

黃偉哲「挺台南繼續拚」車隊　溪南、溪北大掃街

不畏疫情！把藝術表演拉到戶外　張麗善暢談「流動藝術饗宴」展演

波力救援小英雄互動展將到台南　黃偉哲邀請特教小朋友迎耶誕！

日本友誼市山形市回贈感謝燈籠給台南　黃偉哲：期待鄭成功祖廟燈會盛大展出

土耳其色盲畫家崎峰國小留畫作　蘇清泉約翻轉偏鄉教育

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

2022桃園仙草花節11／27浪漫登場　5大亮點展「時尚農業」美學

基隆+252！專責病房空床率69.1%　完整接種疫苗提升防護力

菇工廠董座投身鄉民代表　劉永安催生公墓變身公園綠地

女管理員追50元停車費…惡男猛催油門拖行　還拿打火機燒手

台東縣環境教育繪本電子書上架　歡迎線上免費閱讀或供教學用途

黃偉哲「挺台南繼續拚」車隊　溪南、溪北大掃街

不畏疫情！把藝術表演拉到戶外　張麗善暢談「流動藝術饗宴」展演

波力救援小英雄互動展將到台南　黃偉哲邀請特教小朋友迎耶誕！

日本友誼市山形市回贈感謝燈籠給台南　黃偉哲：期待鄭成功祖廟燈會盛大展出

土耳其色盲畫家崎峰國小留畫作　蘇清泉約翻轉偏鄉教育

不只歐洲線！長榮航總經理：新航線鎖定菲律賓克拉克

黃珊珊掃街巧遇喊「加油凍蒜」　王世堅笑回：加油！我虧欠妳

2022桃園仙草花節11／27浪漫登場　5大亮點展「時尚農業」美學

5G高速傳輸力助打擊犯罪！看警政單位如何結合AI智慧影像分析揪出可疑車輛

北屯最狂建案1次實登揭露100筆　最高單總價竟在2樓

台南曼赤肯跳籠走失「疑被好心人抱走」　女主盼歸還：牠還要吃藥

最佳十人公布！德保拉險勝黃子鵬　福來喜再奪最佳捕手

批薛瑞元「兼任大法官」誇張又好笑　國民黨團：奉勸他管好嘴巴

選舉團隊公務車撞死女騎士　陳皇宇：停止一切選務活動

陸版跪頸案？隔離病患遭民警跪壓　急喊「我現在在吃藥」

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

地方熱門新聞

蔡12度壓境　盧酸「市民比總統還大」

鄭寶清、毛嘉慶曝鄭運鵬　進大陸賺人民幣

女捧亡夫遺照　聽鄉長政見發表會

號稱東區郭台銘　台中候選人喊「保證當選後絕不貪汙」

睡到半夜中邪？男子狂抖枕邊人嚇破膽　醫：疑與這病有關

急發包　桃園新選風揭露台灣最貴滯洪池

女管理員追50元停車費…惡男催油門拖行

英德4天2度拉抬蔡其昌「豐原贏！台中贏！」

桃園藝文「生命樹」茁壯！市圖新總館複合文化地標美翻

等了20年！清水火車站天橋吊裝完成

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

「台南便利送」推出年菜預購活動開跑

謝龍介、蔡宗豪戰車掃街

台南北區停四立體停車場年底開工

更多熱門

相關新聞

富士康鄭州廠暴力抗議！員工對峙「白衣警察」

富士康鄭州廠暴力抗議！員工對峙「白衣警察」

鴻海集團旗下富士康鄭州廠是蘋果在全球最大的iPhone組裝廠，光是廠區內的員工就高達20多萬人，不過近日首都北京新冠疫情升溫，使得當局決定加強防疫政策的實施力道。一段短影音顯示，自稱是富士康鄭州廠員工的群眾從宿舍蜂湧而出，他們拆毀障礙物，且不斷與身著白色防護衣的人員爆發衝突。

照顧機構公費快篩延長至12月底！

照顧機構公費快篩延長至12月底！

快訊／本土+17841、增31死　40多歲男家中猝死「送醫才確診」

快訊／本土+17841、增31死　40多歲男家中猝死「送醫才確診」

LIVE／駁確診致死率全球第三　王必勝最新說明

LIVE／駁確診致死率全球第三　王必勝最新說明

防恐或防疫？直擊返京脱鞋安檢

防恐或防疫？直擊返京脱鞋安檢

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

汪小菲消失1天發聲了！網見發文地點酸爆

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面