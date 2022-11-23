基隆+252！專責病房空床率69.1%　完整接種疫苗提升防護力

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（23日）公布國內本土病例，新增1萬7841例，其中基隆新增252例，全市專責病房空床率69.1%，市長林右昌表示，防範流感及COVID-19雙重影響，民眾完整接種疫苗，獲取更佳防護力，持續落實勤洗手與咳嗽禮節，共同維護自我與社區健康安全。

衛生局提醒民眾，除保持安全社交距離，接種流感疫苗，可增加對流感的保護力，而接受施打次世代疫苗追加劑，對BA.5等變異株仍具保護力，籲請符合施打條件對象，可到本市合約醫療院所預約接種。疫苗合約醫療院所資訊，請上基隆衛生局官網查詢。

有關基隆市疫情部分，本市今日252名確診人數中，包括外縣市通報26例，佔10.32%；其中女性141人、男性111人；若以年齡別區分，35-44歲有45人，占17.86%，其次45-54歲有43人，占17.06%；至於75歲以上的長者有6人、65-74歲有19人、6歲以下有7人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房81床，目前收治25人、空床56床，空床率69.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症22名；部立基隆醫院，輕症3名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬2720人，利用快速通道的有5萬5041人，有12萬2882人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬8015人，條件不符合則有2萬4867人。

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