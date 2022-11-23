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大陸 大陸焦點 特派現場

直擊！返京防恐或防疫？　雲南昆明機場新增「脱鞋安檢」

記者任以芳／雲南-北京報導

大陸堅持「清零」政策，近期北京疫情防控措施升高，各區禁止堂食用餐，針對省外人員返京措施更加要求，各地機場出現「北京」專用通道。雲南昆明長水機場設置北京大興機場櫃檯，就連安檢也有專屬通道。《東森新媒體ETtoday》直擊，所有旅客除了查驗行李，還被要求脫下鞋子檢查腳底，讓人心底納悶，「脫鞋安檢的環節是防疫還是防恐？」

北京衛健委今（23日）最新通報昨22日0時至24時，北京新增388例本土確診病例和1098例無症狀感染者，1186例隔離觀察人員、290例社會面篩查人員，無新增疑似病例；新增8例境外輸入確診病例和40例無症狀感染者，無新增疑似病例。

隨著每天新增病例增多，首都「防疫保衛戰」層級也逐漸升高，針對省外返回的人員，要求也非常嚴格。《東森新媒體ETtoday》記者昨22日從雲南昆明返回北京，必須居住社區防疫小組報備，接著確認健康「綠碼」是否常在身邊。

▼大陸各地機場要求返回北京必須提供「各類」健康綠碼。（圖／記者任以芳攝）

▲▼雲南昆明長水機場返回北京、防疫、脫鞋子安檢 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼雲南昆明長水機場返回北京、防疫、脫鞋子安檢 。（圖／記者任以芳攝）

▲雲南昆明長水機場設置北京大興機場專屬櫃檯，工作人員穿著正常制服。（圖／記者任以芳攝）

記者必須準備好以下返京資料，北京和雲南健康碼是「綠碼」，一周內的大數據行程卡「綠碼」、24小時內核酸檢測陰性報告才能購買機票。如果想混過關也沒用，大陸所有購票平台和航空公司有「鎖票」機制，就算在海外平台購買機票，也會被攔截在機場大門外，禁止「無綠碼」人群搭機。

北京防疫政策甚至延伸到各省機場，近期昆明飛北京航班大量縮減，只剩下每天一個班機飛北京大興機場，所有返京旅客安排去指定「專屬」櫃檯辦理登機、托運等事項，並且提供所有「健康碼」證明才能拿到機票。

▲▼雲南昆明長水機場返回北京、防疫、脫鞋子安檢 。（圖／記者任以芳攝）

▲雲南昆明長水機場返京專用安檢 。（圖／記者任以芳攝）

每逢北京疫情嚴峻，各地機場也曾出現「專屬」櫃檯，但記者昨天直擊昆明長水機場甚至安排「北京專用安檢通道」，十分少見，位置在機場安檢動線最角落，所有旅客基本證件查驗後，行李先過X光機檢測，同時要嚴密搜身。

海關人員從頭到腳、正反面來回摸一遍，最後要求所有人脫下鞋子，用金屬探測器掃過腳底，查驗是否有違禁品。不少旅客聽到要脫鞋都愣一下，現場有人私下納悶「是防疫還是防恐？」記者在大陸這三年疫情期間經常出差各省，第一次遇到搭機回北京必須「脫鞋安檢」。

▲▼雲南昆明長水機場返回北京、防疫、脫鞋子安檢 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼雲南昆明長水機場返回北京、防疫、脫鞋子安檢 。（圖／記者任以芳攝）

▲雲南昆明長水機場新增「脫鞋子安檢」 。（圖／記者任以芳攝）

由於增加「脫鞋安檢」環節導致查驗速度落後，不少旅客坐著原地等鞋子過X光機檢測，另一邊通過的行李又擠在一起。不斷聽到海關人員大喊，「這是誰行李？好了可以拿走」、「這是誰的行李，要開包檢查一下。」場面有些混亂。

好不容易過五關斬六將順利登機返京，落地後彷彿來到「平行世界」，相較昆明長水機場工作人員穿著正常制服，北京大興機場人員全部穿隔離衣、隔離眼鏡和手套，裝備十分嚴謹，讓人以為回到疫情剛開始第一年。

所有出關旅客必須再做一次核酸檢測才能離開機場，否則「綠碼」會自動消失。接著向居住社區再次報備已經抵京，相關人員按照出發地的風險評估，確認每位旅客返京居家健康監測天數。

▲▼雲南昆明長水機場返回北京、防疫、脫鞋子安檢 。（圖／記者任以芳攝）

▲返回北京有如平行世界，機場人員穿著防疫裝備。（圖／記者任以芳攝）

按照之前公布，返京旅客落實「三天三減」，但記者被通知「五天五檢」居家健康監測，可自行出門做核酸，無需被隔離。與記者同行的旅客卻被不明原因層層加碼，返京後得「關五天」等檢疫人員上門做核酸檢測。

自從大陸政府防疫20條措施後公布，看似對境外人員防疫稍加鬆綁，但對內防疫政策要求更加嚴格，尤其是北京規定幾乎一天一變化，尤其對省內旅客返京限制依然嚴格，也讓不少民眾感嘆，返京路遙，期盼全力配合防疫的日子有天能到頭？

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