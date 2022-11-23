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照顧機構「公費快篩」延長至12月底！11／28起工作人員不需每周篩

▲▼11/23中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構需定期執行COVID-19公費快篩措施，再延長1個月至今年12月31日止。但11/28起，工作人員取消每周定期快篩，服務對象放寬每周定期快篩一次。

指揮中心表示，11月28日起至12月31日篩檢頻率放寬為服務對象每周定期快篩1次(身心障礙者、失智症者、2至18歲維持每周1次，未滿2歲免篩)，有症狀時亦進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR。

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而工作人員取消每周定期快篩，若出現症狀時則須進行快篩，另機構認為有必要時(如有接觸史、群聚等)亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

指揮中心說明，考量全國新增病例數持續下降，國內疫情穩定可控，經持續滾動檢視疫情狀況，以及盤點國內防疫與醫療量能後，放寬住宿式及社區式照顧機構定期篩檢頻率措施，惟定期篩檢措施再延長執行至今年12月31日，公費試劑將陸續寄出。

公費試劑發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿式照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務及早期療育機構等社區式照顧機構。

▲▼住宿型及社區型照顧機構11／28起工作人員不需每周篩。（圖／指揮中心提供）

▲住宿型及社區型照顧機構工作人員快篩規定調整。（圖／指揮中心提供）

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