快訊／本土+17841、增31死　40多歲男家中猝死「送醫才確診」

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增17841例本土個案，另增51例境外移入、確診個案中新增31例死亡。死亡個案當中最年輕有一名40多歲男性，沒有慢性病也沒打疫苗，11月中旬被發現在家中昏迷，送醫時已無呼吸心跳，急診PCR確診，經法醫相驗死因為新冠肺炎併呼吸衰竭及支氣管炎。

今日新增17841例本土病例，和上周同日相較下降21.2%；病例縣市分布以新北市2591例最多，接著依序是台中市2332例、高雄市2288例、桃園市2023例、台南市1664例、台北市1531例。今日另新增通報97例新冠中重症個案，當中65例中症，32例重症。

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▲11/23新增病例。（圖／指揮中心提供）



死亡個案年齡分布40多歲至90多歲，最年輕為2名40多歲個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中一名為40多歲男性，沒有慢性病、沒有接種疫苗，11/12被家人發現在家昏迷，送醫時已無心跳呼吸，於急診PCR檢驗陽性，Ct值33確診，當日急救無效死亡，經法醫相驗死因為新冠肺炎併呼吸衰竭及支氣管炎。

另一名40多歲女性，曾經接種三劑疫苗、癌症病史，11/3出現發燒、腹脹、呼吸困難，隔日至急診，PCR陽性確診住院，使用瑞德西韋、類固醇、抗生素，11/19不幸因癌症惡化過世，死因為新冠肺炎及癌症。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）



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