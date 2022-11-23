LIVE／駁確診致死率全球第三　王必勝最新說明

生活中心／綜合報導

有媒體引述國際公衛網站《Our World in Data》數據，指台灣近2周染疫致死率排名全球第三。衛福部長薛瑞元今（23）日表示，用短期數據解釋就是選舉醜化防疫成績的操作。指揮中心指揮官王必勝也說，截取極短時間統計數字來表達防疫成績全貌，顯為誤導。國內最新疫情變化與致死率爭議，王必勝下午記者會可望說明。

媒體報導，台灣最近7天平均每百萬人口有769人確診，全球排名第9名；近2周每百萬人確診染疫死亡數高達31.33人，為全球第3高，次於芬蘭77.97人、直布羅陀61.2人；高於香港18.03、南韓13.34、日本10.26人，以及美國的13.69人。

薛瑞元表示，死亡率是落後指標，台灣這幾周致死率快速下降，死亡數則反應前幾周疫情狀態，在短期數據裡，分母下降、分子不變，致死率就會升高。

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王必勝在其臉書說，我國新冠肺炎總體致死率0.17%，此波omicron BA.5疫情致死率低到0.12%；他抨擊，部份人士屢屢截取極短時間統計數字來表達防疫成績全貌，顯為誤導。我國疫情波峰較他國晚2至3個月，刻意選擇此時做此誤導，用心可議。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝主持今日記者會。（圖／指揮中心提供）