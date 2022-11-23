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肯德基6款炸雞餐下殺！最高現省267元　6組優惠碼看這裡

▲▼肯德基2日限定快閃57折！「雙享桶」含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，只要$419，現省319元。（圖／業者提供）

▲肯德基推出6款炸雞餐下殺優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看世足開吃炸雞！肯德基因應世足賽開打，即日起至12月5日推出6款炸雞餐下殺優惠，可以一次吃到咔啦脆雞、咔啦雞腿堡、蛋撻、青花椒香麻脆雞⋯等，最高現省267元。

▲▼肯德基在世足賽期間推出6款炸雞優惠餐。（圖／KFC臉書）

▲肯德基在世足賽期間推出6款炸雞優惠餐，最高現省267元。（圖／KFC臉書）

肯德基近來除了推出最新「花生嫩雞」早餐系列，也配合世足賽開打推出6款炸雞餐優惠，只要訂餐時輸入優惠代碼「50363」，就能享有咔啦脆雞x8、咔啦雞腿堡x2、原味蛋撻x6、百事可樂(瓶)x1，優惠價729元，等於現省267元。

其他還有三人餐、雙人餐組合，像是輸入優惠碼「40210」，可享咔啦脆雞x6、原味蛋撻x3、百事可樂(小)x3，優惠價379元，現省197元。

而一個人看球賽也能享用優惠價吃炸雞，輸入「40366」，就能享有咔啦雞腿堡x1、四塊上校雞塊x1、原味蛋撻x1、百事可樂(小)x1，優惠價$139，現省81元。業者也提醒，部分優惠餐點僅供外帶或內用或預訂快取，詳情可至官網查詢。

▲頂呱呱1斤雞限時回歸 。（圖／業者提供）

另外，人氣速食店頂呱呱近來也推出限時「經典原味1斤雞」優惠活動，整整600g經典原味雞塊只要209元，並加碼祭出3大品項任選加價購活動，只要用45元就能爽吃地瓜薯條1份或甜甜包2入+經典泡菜1盒或日式煎茶2瓶，提醒1斤雞每人每次限購2份、加購上限任選10組，每日每店數量有限、售完為止，劍潭店則不參與此活動，即日起至11月27日限時登場。

而麥當勞即日起至12月20日也有限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「Y2022」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「經典美式（冰/熱）」及「酥嫩雞翅」任選「同品項買1送1」，每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

肯德基6種炸雞餐優惠碼一次看：

優惠碼【50363】：咔啦脆雞x8、咔啦雞腿堡x2、原味蛋撻x6、百事可樂(瓶)x1，優惠價$729，現省$267

優惠碼【40359】：咔啦脆雞x2、咔啦雞腿堡x1、8塊上校雞塊x1、百事可樂(小)x2，優惠價$259，現省$120

優惠碼【40210】：咔啦脆雞x6、原味蛋撻x3、百事可樂(小)x3，優惠價$379，現省$197

優惠碼【40366】：咔啦雞腿堡x1、四塊上校雞塊x1、原味蛋撻x1、百事可樂(小)x1，優惠價$139，現省$81

優惠碼【40411】：咔啦脆雞x3、原味蛋撻x3、百事可樂(小)x3、青花椒香麻脆雞x3，優惠價$399，現省$276

優惠碼【40404】：咔啦脆雞x2、香酥脆薯(小)x1 原味蛋撻x1、百事可樂(小)x1，優惠價$149，現省$72

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