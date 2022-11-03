只有3天！11元爽吃「必勝客比薩、肯德基雞塊」　炸雞桶也下殺27折

▲必勝客、肯德基超殺雙11優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯定要搶！2大人氣速食品牌「必勝客」、「肯德基」雙11限定優惠來了，於APP驚喜祭出限時3天11元比薩、雞塊，以及6塊雞桶下殺27折吃、大比薩最低24折等超殺優惠，最高可以狂省3029元，趕緊筆記再說。

▲肯德基炸雞分享餐下殺27折吃。

「必勝客X肯德基」聯手於PK雙饗卡APP祭出雙11限定優惠，首先要搶的就是11月9日至11月11日限定3天「超殺隨饗券」，天天都有必勝客11元厚個人比薩 （1個6吋鬆厚個人比薩）、111元鬆厚小比薩（1個9吋鬆厚小比薩）、1111元鬆厚大比薩（1個12吋鬆厚比薩共6張），以及肯德基11元上校雞塊分享盒（20塊上校雞塊）、6塊雞桶分享餐（6塊辣味咔啦脆雞）、12塊雞桶派對分享餐（12塊咔啦脆雞+3份大薯+1盒蛋撻+1瓶1.25L百事可樂），最低下殺不到1折，6大優惠期間每日各限量200份。

11月15日至11月28日則加碼還有「隨饗券」優惠，11月15日至至11月21日期間祭出優惠套餐隨饗券下殺56折，商品券包含必勝客9吋比薩小套餐，狂省370元，以及139元肯德基咔拉雞腿堡餐；11月22日至11月28日則推出「必勝客2個6吋個人鬆厚比薩特價170元」、「肯德基4塊雞塊套餐特價99元」2大優惠。

▲麥當勞雙11於APP推刮刮樂活動。

麥當勞將於雙11當天（11月11日）在APP推出「暖心雙11」刮刮樂活動，並祭出「4塊麥克雞塊買1送1」、「10元小薯」、「單點現烤焙果送薯餅」等限定優惠券等刮，只要完成任務就有機會刮中，趕緊筆記下來，把握機會搶一波小確幸。

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