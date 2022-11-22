花生控必衝！肯德基早餐新推3款「花生蛋堡」最低35元爽吃

▲肯德基早餐推出「花生嫩雞系列」3款新品，包括「花生吮指嫩雞蛋堡」、「花生肉鬆嫩雞蛋堡 」、「花生起司蛋堡」。（圖／肯德基提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基日前在臉書PO出一則神秘「晨式語言」貼文引發網友熱烈回應，今（22）日揭曉推出3款花生嫩雞早餐系列，分別為「花生吮指嫩雞蛋堡」、「花生肉鬆嫩雞蛋堡」、「花生起司蛋堡」，單點最低只要35元起，花生控必吃！

▲「花生吮指嫩雞蛋堡」以外酥內嫩的手作嫩雞，淋上香濃滑順的顆粒花生醬。（圖／業者提供）

肯德基推出3款超火早餐新品，其中「花生吮指嫩雞蛋堡」以外酥內嫩的手作嫩雞，淋上香濃滑順的顆粒花生醬，搭配萵苣、香軟滑嫩的蛋片等嚴選食材，讓早上的第一餐兼顧營養與美味。

▲「花生肉鬆嫩雞蛋堡」有三重經典口味。（圖／肯德基提供）

而「花生肉鬆嫩雞蛋堡」用三重經典口味，包括顆粒花生醬、招牌手作嫩雞、香酥肉鬆，給人層層鹹甜交織的多重口感。不吃肉的人也可以選擇「花生起司蛋堡」，滑嫩蛋片與起司片搭配美味花生醬，精巧且香氣十足。

▲「花生起司蛋堡」以滑嫩蛋片與起司片搭配花生醬。（圖／肯德基提供）

全新花生嫩雞系列早餐新品「花生吮指嫩雞蛋堡」、「花生肉鬆嫩雞蛋堡 」、「花生起司蛋堡」即日起正式上市，還有多款手作早餐，於肯德基全台早餐限定門市銷售。

▲摩斯漢堡近來與三麗鷗家族聯名合作，其中「蛋黃哥照燒嫩雞堡」以荷包蛋造型的兩片式饅頭，烙印上蛋黃哥最經典的表情。（圖／記者林育綾攝）



另外，人氣速食店摩斯漢堡近來與三麗鷗家族聯名合作，推出「Hello Kitty」、「蛋黃哥」系列商品和餐點，其中早餐有期間限定的「蛋黃哥照燒嫩雞堡」，以荷包蛋造型的兩片式饅頭，烙印上蛋黃哥最經典的表情，再將國產雞胸肉沾上經典蜜烤醬，與煎蛋一同夾入饅頭，品嚐時帶有淡淡的奶香味，配上口感層次豐富的餡料，凸顯出獨特的照燒風味，外型也超療癒。

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