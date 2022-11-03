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每隻都有半斤重！　速食店超狂「比臉大戰斧雞腿下殺69折吃」

▲▼拿坡里推比臉大「超級戰斧雞腿」。（圖／業者提供）

▲拿坡里超狂「超級戰斧雞腿」下殺優惠快看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

雙11炸雞優惠拿不停！人氣速食店「拿坡里」強勢推出比臉大「超級戰斧雞腿」，相較於原本的戰斧雞腿重量增加了51%，每隻雞腿都有半斤重，即日起至12月5日更祭出「2隻下殺77折」、「4隻下殺69折」等2大優惠，數量有限、售完為止。

▲▼拿坡里推比臉大「超級戰斧雞腿」。（圖／業者提供）

▲每隻超級戰斧雞腿都超過半斤重。

拿坡里嚴選國產連腿大雞腿打造全新比臉大的「超級戰斧雞腿」，每隻不僅超過半斤重，並裹上獨家義式炸雞粉現點現炸，每一口都能吃到酥脆外皮、多汁肉質，罪惡爆表，且為迎接雙11，即日起至12月5日更祭出限時優惠，包括「2隻超級戰斧雞腿下殺77折特價229元」及「4隻超級戰斧雞腿下殺69折特價411元」共2大好康，提醒限於拿坡里炸雞專賣店販售，數量有限、售完為止。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客、肯德基雙11超殺優惠一次看。

另，「必勝客X肯德基」也聯手於PK雙饗卡APP祭出雙11限定優惠，首先要搶的就是11月9日至11月11日限定3天「超殺隨饗券」，天天都有必勝客11元厚個人比薩 （1個6吋鬆厚個人比薩）、111元鬆厚小比薩（1個9吋鬆厚小比薩）、1111元鬆厚大比薩（1個12吋鬆厚比薩共6張），以及肯德基11元上校雞塊分享盒（20塊上校雞塊）、6塊雞桶分享餐（6塊辣味咔啦脆雞）、12塊雞桶派對分享餐（12塊咔啦脆雞+3份大薯+1盒蛋撻+1瓶1.25L百事可樂），最低下殺不到1折，6大優惠期間每日各限量200份。

11月15日至11月28日則加碼還有「隨饗券」優惠，11月15日至至11月21日期間祭出優惠套餐隨饗券下殺56折，商品券包含必勝客9吋比薩小套餐，狂省370元，以及139元肯德基咔拉雞腿堡餐；11月22日至11月28日則推出「必勝客2個6吋個人鬆厚比薩特價170元」、「肯德基4塊雞塊套餐特價99元」2大優惠。

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