買1送1爽吃！肯德基「雙11限定優惠」一次看　炸雞蛋撻桶下殺54折

▲肯德基推出2波段「雙11限定優惠」，買1送1、54折優惠通通有。（圖／肯德基提供）



記者周姈姈／台北報導

雙11購物節即將來臨，買得爽當然也要吃得過癮！肯德基就推出超狂「雙11限定優惠」，雞塊、玉米濃湯、香酥脆薯等共6款人氣點心通通可享買1送1，明星組合「炸雞蛋撻桶」也下殺54折，爽吃6塊咔啦脆雞加6顆原味蛋撻只要333元。

肯德基推出2波段「雙11限定優惠」，首先為11/4起至11/10止，共有6款人氣點心、飲料可享「買1送1」，品項為4塊上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福、百事可樂、玉米濃湯、中份香酥脆薯（PK會員獨享）、經典熱奶茶（PK會員獨享）。

同步還有3款111元超值優惠套餐，須出示優惠代碼，「40418」咔啦雞腿堡x1+原味蛋撻x1+冰檸檬紅茶x1、「40420」紐奧良烤腿堡x1+原味蛋撻x1+冰檸檬紅茶(小)x1，以及PK會員獨享「40423」青花椒咔啦雞腿堡x1＋原味蛋撻x1+冰檸檬紅茶(小)x1。

第2波優惠將於11/11至11/14止開跑，並於11/8起開放網路預購，最受歡迎的「咔啦脆雞x6+原味蛋撻x6」下殺54折只要333元，PK會員獨享「青花椒咔啦雞腿堡x1+咔啦雞腿堡x1+原味蛋撻x2+冰檸檬紅茶x2」優惠價222元。另外，肯德基還要再加碼，若在雙11優惠期間下載註冊PK雙饗卡App，新會員可獲贈入會禮50元；若從門市成功加入會員，再送原味蛋撻1顆，全台限量1萬份，送完為止。

▲頂呱呱原味雞腿下殺了。（圖／頂呱呱提供）

台灣人氣速食品牌「頂呱呱」全門市也推出最新優惠，即日起至11/6止，5隻原味雞腿可享68折，等於每隻雞腿38元有找，每人限購2組；另外還有「3大品項享45元加價購」好康，只要購買購買5隻原味雞腿就有35元飲品2杯（可樂系列、功夫紅／綠／青／蜜茶）、地瓜薯條1份、甜甜包2個+經典泡菜1盒，任選1樣只要多加45元，最多可加購10組，提醒劍潭店不參與此活動。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！