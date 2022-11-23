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等到了！　繼光香香雞「炸雞買1送1」限定8天搶

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞限定8天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

買1送1快收！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」驚喜推出年度最強優惠，限定8天爽吃「香香炸雞買1送1」，趕緊先筆記再說。另，頂呱呱即日起連5天也推「1斤雞下殺」優惠活動，把握機會搶吃了。

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲中份香香炸雞兌換券張12月5日起開放兌換。

繼光香香雞祭出限定8天「買1送1」優惠活動，11月24日至11月27日、12月1日至12月4日共8天，只要於門市購買大份香香炸雞（套餐／單點皆可）就送「中份香香炸雞兌換券1張」，提醒兌換券12月5日起才開放兌換，每門市數量有限、售完為止，提醒宜蘭羅東門市不適用此活動。

▲▼頂呱呱1斤雞。（圖／業者提供）

▲頂呱呱1斤雞限時5天回歸。

另，頂呱呱即日起至11月27日也祭出限時5天「經典原味1斤雞」優惠活動，整整600g經典原味雞塊只要209元，並加碼祭出3大品項任選加價購活動，通通只要用45元就能爽吃地瓜薯條1份或甜甜包2入+經典泡菜1盒或日式煎茶2瓶，提醒1斤雞每人每次限購2份、加購上限任選10組，每日每店數量有限、售完為止，劍潭店則不參與此活動。

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