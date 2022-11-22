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全聯黑五來了！限時3天黑色商品「買1送1」　家電快閃3折起

▲▼全聯推出超殺「黑色購物節」，限時3天指定黑色商品買1送1起。（圖／業者提供）

▲全聯推出超殺「黑色購物節」，限時3天指定黑色商品「買1送1」起。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

不讓美式商場專美於前，為了搶攻「黑色星期五」(Black Friday)商機，全聯11/25~11/27限時3天集結線上線下，推出爆殺黑五購物節優惠！除了眾多「黑色商品」買1送1起，還有質感黑色家電快閃3折起，另有iPhone 14現貨等搶。

全聯第5年推出黑五購物節優惠，11/25~11/27在實體門市，祭出超過50款指定黑色商品、黑色包裝「買1送1、第2件5折」起優惠，像是黑色包裝的深夜食堂銷魂乾拌麵-油蔥椒麻，149元買1送1；ecostore超濃縮環保洗衣精-尤加利葉1L，特價399元，也買1送1。另外UCC的666即溶咖啡、光泉無加糖濃黑豆漿、益豐蜂王黑砂糖香皂、艾丁格小麥黑啤酒，都享第2件5折優惠。

而周六、日使用PX Pay儲值金全額支付，單筆每滿1000元，再贈800福利點，等於回饋8%；若想讓荷包省更多，會員使用全支付全額支付單筆每滿1000元，贈1000福利點，最高回饋10%。以全支付綁指定銀行信用卡，於周六、日消費每滿1000元，享10%福利點回饋，搭配銀行卡友日滿1000元，享3%福利點回饋(不累贈)，以及滿月紅利最高可享3.1%回饋，合併上述優惠最高可享16.1%福利點回饋。

生鮮商品則推出「黑色蔬菜」一次買2盒最划算，像是善美的有機黑葉白菜，單包特價28元，買2包特價48元；鮮採黑木耳、有機霜降黑蠔菇買2盒都能省5元。買水果也相當超值，袋裝雲林柳丁原價78元，特價59元；祕魯優選藍莓一次買3盒特價149元，平均一盒不到50元。

海鮮魚肉部分則推薦澳洲穀飼牛絞肉、黑豬梅花火鍋片，單盒特價108元，2盒199元。時尚挪威鹽鯖魚切片單包73元，2包特價119元，一片60元有找，美味的鳳尾蝦仁單盒129元；2盒特價238元。

▲▼全聯推出超殺「黑色購物節」，限時3天指定黑色商品買1送1起。（圖／業者提供）

▲PXGo!全聯線上購推出「HI FIVE快閃黑五購」，黑色家電快閃3折，買咖啡、麵包也享優惠。（圖／業者提供）

而線上優惠部分，「PXGo!全聯線上購」即日起至12/1「黑五派對Go!」，每周五、六、日購買「分批取館」、「預購館」商品，使用PXPay儲值金支付，單筆累計消費金額每滿1000元以上，即可獲得1000福利點數，最高享10%回饋，且活動點數回饋可以累贈；單卡單日贈點上限為5000福利點，美妝、家電，單日贈點則為上限1萬點，等於享有最高1千元回饋。

11/25~11/27「PXGo!全聯線上購」分批取館推出黑色商品激省5折起，包括時尚挪威鹽鯖魚切片、萬家香黑豆醬油、光泉無加糖濃黑豆漿。同時推出「HI FIVE快閃黑五購」，OFF COFFEE全系列及阪急麵包每組555元，下單任兩組，搭配1000福利點數回饋，活動換算價美式每杯19.5元，拿鐵每杯28.1元，使用自帶杯再省8元；還有阪急麵包每個只要20.2元。

另外，「PXGo!全聯線上購」預購館推出眾多「黑色家電」，挑戰通路最殺3折起，舉凡大同6人份晶鑽灰多功能不鏽鋼電鍋、飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋(贈Neoflam砧板主廚刀組)，對於婆媽或是小資都是人氣入手款。

還有11月初起iPhone 14 現貨登場，搶購熱烈也追加補貨。即日起至12/1期間再享「預購館」購買指定商品，單筆消費滿1600元，下單輸入折扣碼「SALE92」92折優惠，立即可使用，每會員帳號限回饋1張。

▼全聯線上購「黑五購物節」推薦商品。（圖／全聯提供）

▲▼全聯「黑五購物節」推薦商品。（圖／全聯提供）

▲▼全聯「黑五購物節」推薦商品。（圖／全聯提供）

▲▼全聯「黑五購物節」推薦商品。（圖／全聯提供）

▲▼全聯「黑五購物節」推薦商品。（圖／全聯提供）

▲11/21好市多黑色購物節第一天開門前排隊人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多黑色購物節開跑。（圖／記者蕭筠攝）

另外，美式賣場好市多「黑色購物節」即日起至11月27日登場，維持「每卡限購1件」規定，全省門市營業時間周一至周四提早於上午9時營業、周五至周日為上午8點開門，且每日下午5時左右皆會於APP公告隔日精選優惠商品，讓民眾可以提早加入購物車列清單準備。

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全聯黑五來了！　限時3天黑色商品「買1送1」

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