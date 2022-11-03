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雞塊買1送1！麥當勞「雙11優惠」限時1天搶　還有10元小薯

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞雙11限定優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

雙11優惠來了！人氣速食店「麥當勞」宣布於APP祭出「暖心雙11」專屬活動，只要完成任務就有機會刮中4塊麥克雞塊買1送1、10元小薯等超殺優惠券，11月11日限時1天登場。另，肯德基則搶先於11月4日起至11月10日祭出首波雙11好康，有6款人氣點心、飲料買1送1，通通不能放過。

麥當勞將於雙11當天（11月11日）在APP推出「暖心雙11」刮刮樂活動，並祭出「4塊麥克雞塊買1送1」、「10元小薯」、「單點現烤焙果送薯餅」等限定優惠券等刮，只要完成任務就有機會刮中，趕緊筆記下來，把握機會搶一波小確幸。

▲▼肯德基2日限定快閃57折！「雙享桶」含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，只要$419，現省319元。（圖／業者提供）

▲肯德基雙11限定優惠一次看。

另，肯德基今年也有2波「雙11限定優惠」，11月4日起至11月10日祭出「6款人氣點心、飲料可享買1送1」優惠，品項有4塊上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福、百事可樂、玉米濃湯、中份香酥脆薯（PK會員獨享）、經典熱奶茶（PK會員獨享）。

加碼還有3款111元超值優惠套餐，須出示優惠代碼才可享優惠，包括「40418」咔啦雞腿堡1顆+原味蛋撻1顆+冰檸檬紅茶1杯、「40420」紐奧良烤腿堡1顆+原味蛋撻1顆+小杯冰檸檬紅茶1杯，以及PK會員獨享「40423」青花椒咔啦雞腿堡1顆＋原味蛋撻1顆+小杯冰檸檬紅茶1杯。

第2波優惠則於11月11日至11月14日限時開跑，並於11月8日起開放網路預購，其中，「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」直接下殺54折，PK會員獨享「青花椒咔啦雞腿堡1顆+咔啦雞腿堡1顆+原味蛋撻2顆+冰檸檬紅茶2杯」優惠價222元；再加碼於雙11優惠期間下載註冊PK雙饗卡APP，新會員可獲入會禮50元，若從門市成功加入會員則直接送原味蛋撻1顆，全台限量1萬份、送完為止。

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