　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台64丟包命案遭扭曲　王婉諭轉述家屬沉痛告白「比車輾過還痛！」

▲▼溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，現場用木屑鋪在鮮血上，監視器拍到多元計程車準備上台64 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，現場用木屑鋪在鮮血上，監視器拍到多元計程車準備上台64。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台64線「計程車丟包乘客」釀命案持續引發關注。時代力量黨主席王婉諭今（29）日晚間在臉書發文，為受害者溫姓男子家屬發聲，呼籲外界「給真相一點時間，也給家屬一點空間」，盼在司法釐清事實前，停止未經證實的揣測與標籤，避免對家屬造成二次傷害。

行車影像打臉說法　家屬痛批不實指控

王婉諭指出，案發後有不少媒體報導指稱死者「發酒瘋」、「與司機激烈爭執」，但行車紀錄器畫面曝光後，卻證實溫男在車內「幾乎全程靜默」，與相關說法存在極大落差。她轉述家屬的話表示，「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛」。

王婉諭坦言，自己身為過來人，非常清楚在重大變故發生後，鋪天蓋地的揣測與標籤，往往成為家屬最難承受的壓力。她回憶，當年選擇第一時間站在警局前面對媒體，就是不希望錯誤報導與流言，定義了整起事件。

▲▼溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，現場用木屑鋪在鮮血上，監視器拍到多元計程車準備上台64 。（圖／記者陳以昇翻攝）

呼籲輿論冷靜　拒絕轉傳未證實細節

王婉諭直言，如今因輿論所造成的二次傷害，正在溫姓男子家屬身上再次上演，呼籲社會大眾在司法還原真相之前，不妄加揣測、不轉傳未經證實、誇大聳動的細節，也希望媒體能保持冷靜與耐心，讓司法回到事實本身。

她強調，「輿論的冷靜，往往是在混亂當下對家屬最大的善意」，停止不實消息的流傳，把安靜與尊重的空間留給家屬，是現階段他們最需要的支持，也是社會應有的克制與成熟。

事件始末

警方調查，溫姓男子於25日凌晨2時7分搭乘多元計程車，自台北市文山區欲返回新北市板橋住處，不料上車約12分鐘後，竟被司機丟包在台64線快速道路上。溫男隨後在車流中遭4輛車輾過，救護人員獲報趕抵時，已頭部重創、四肢變形，明顯死亡。

涉案林姓司機供稱，因溫男踢椅背引發口角，才要求其下車，但警方調閱行車紀錄器後發現，溫男全程約12分鐘幾乎未發一語，車內僅有司機單方面咆哮、辱罵及趕人命令，並出現2次關車門聲響，不排除溫男遭強行拖下車，已改列重大刑案偵辦，相關責任仍待司法釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／力積電通知停產　IC設計廠急發重訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

客運、公車大安區撞上「玻璃全碎」　3男1女看傻

新北街頭驚見公然肢解白鼻心！民眾目擊無頭屍嚇壞　動保處出手

快訊／蘆洲翁持鋸子追殺母女3人　法院深夜裁定羈押

台64丟包命案遭扭曲　王婉諭轉述家屬沉痛告白「比車輾過還痛！」

鎖定老人身障拒保族！龐式騙局吸金2.8億　男奢華爽花求刑13年

最後一次進地檢署身影！精神科名醫李光輝人生落幕、誣告獲不起訴

偷拍性影像藏公務電腦！　惡劣消防助理員「涉性侵均逃罪」仍免職

快訊／雲林草嶺村山林大火！九芎神木後「火光狂竄」　6車14人搶救

起訴求刑8年！台南女律師涉直播翡翠詐騙案　法院判無罪理由曝光

「陪玩盪鞦韆」變陷阱！北市淫魔載女直衝南港公園　拖入公廁性侵

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

持刀砍殺土風舞老師　兇嫌衝國道遭撞雙腿骨折！

客運、公車大安區撞上「玻璃全碎」　3男1女看傻

新北街頭驚見公然肢解白鼻心！民眾目擊無頭屍嚇壞　動保處出手

快訊／蘆洲翁持鋸子追殺母女3人　法院深夜裁定羈押

台64丟包命案遭扭曲　王婉諭轉述家屬沉痛告白「比車輾過還痛！」

鎖定老人身障拒保族！龐式騙局吸金2.8億　男奢華爽花求刑13年

最後一次進地檢署身影！精神科名醫李光輝人生落幕、誣告獲不起訴

偷拍性影像藏公務電腦！　惡劣消防助理員「涉性侵均逃罪」仍免職

快訊／雲林草嶺村山林大火！九芎神木後「火光狂竄」　6車14人搶救

起訴求刑8年！台南女律師涉直播翡翠詐騙案　法院判無罪理由曝光

「陪玩盪鞦韆」變陷阱！北市淫魔載女直衝南港公園　拖入公廁性侵

客運、公車大安區撞上「玻璃全碎」　3男1女看傻

《庫洛魔法使》推出封印之杖「搥背棒」　粉絲自嘲：年齡層進化

新北街頭驚見公然肢解白鼻心！民眾目擊無頭屍嚇壞　動保處出手

嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎「感情被玩弄」　小編發長文吐心聲

【黃爸爸怕你餓】黃仁勳台語問：誰肚子餓？ 一抵台狂發三明治、養樂多XD

相關新聞

養雞場老闆虐殺員工判13年喊「被害變被告」　死者女兒怒揭真相

養雞場老闆虐殺員工判13年喊「被害變被告」　死者女兒怒揭真相

台南市某養雞場老闆林奕銘，因與離職的謝姓員工發生薪資糾紛，謝男2024年2月間兩度到養雞場放鞭炮討薪資。林男不滿，持木棍將謝男打倒在地，並以木棍插入謝男嘴中旋轉，而後將謝男推下5公尺深的橋下奪命，法院依殺人罪判處林男13年定讞，民事部分林奕銘得賠償1023萬7350元。不過林男稱自己是被害者變成被告，而謝男女兒也反擊說，林男交保後馬上脫產，還惡人先告狀。

林宸佑涉國安法遭羈押　邱議瑩：不是迫害

林宸佑涉國安法遭羈押　邱議瑩：不是迫害

高官性侵少女網友尋找被害人　籲出面控獸行　

高官性侵少女網友尋找被害人　籲出面控獸行　

獨／恐還有少女遭性侵　高官淫狼20萬交保惹議　

獨／恐還有少女遭性侵　高官淫狼20萬交保惹議　

遭男模性侵還抱睡3小時！「女大生PO驗傷單」還原真相

遭男模性侵還抱睡3小時！「女大生PO驗傷單」還原真相

關鍵字：

計程車命案司法調查行車紀錄輿論風波家屬聲援

讀者迴響

最夯影音

更多
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡
台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面