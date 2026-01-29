台64丟包命案遭扭曲　王婉諭轉述家屬沉痛告白「比車輾過還痛！」

▲溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，現場用木屑鋪在鮮血上，監視器拍到多元計程車準備上台64。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台64線「計程車丟包乘客」釀命案持續引發關注。時代力量黨主席王婉諭今（29）日晚間在臉書發文，為受害者溫姓男子家屬發聲，呼籲外界「給真相一點時間，也給家屬一點空間」，盼在司法釐清事實前，停止未經證實的揣測與標籤，避免對家屬造成二次傷害。

行車影像打臉說法 家屬痛批不實指控

王婉諭指出，案發後有不少媒體報導指稱死者「發酒瘋」、「與司機激烈爭執」，但行車紀錄器畫面曝光後，卻證實溫男在車內「幾乎全程靜默」，與相關說法存在極大落差。她轉述家屬的話表示，「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛」。

王婉諭坦言，自己身為過來人，非常清楚在重大變故發生後，鋪天蓋地的揣測與標籤，往往成為家屬最難承受的壓力。她回憶，當年選擇第一時間站在警局前面對媒體，就是不希望錯誤報導與流言，定義了整起事件。

呼籲輿論冷靜 拒絕轉傳未證實細節

王婉諭直言，如今因輿論所造成的二次傷害，正在溫姓男子家屬身上再次上演，呼籲社會大眾在司法還原真相之前，不妄加揣測、不轉傳未經證實、誇大聳動的細節，也希望媒體能保持冷靜與耐心，讓司法回到事實本身。

她強調，「輿論的冷靜，往往是在混亂當下對家屬最大的善意」，停止不實消息的流傳，把安靜與尊重的空間留給家屬，是現階段他們最需要的支持，也是社會應有的克制與成熟。

事件始末

警方調查，溫姓男子於25日凌晨2時7分搭乘多元計程車，自台北市文山區欲返回新北市板橋住處，不料上車約12分鐘後，竟被司機丟包在台64線快速道路上。溫男隨後在車流中遭4輛車輾過，救護人員獲報趕抵時，已頭部重創、四肢變形，明顯死亡。

涉案林姓司機供稱，因溫男踢椅背引發口角，才要求其下車，但警方調閱行車紀錄器後發現，溫男全程約12分鐘幾乎未發一語，車內僅有司機單方面咆哮、辱罵及趕人命令，並出現2次關車門聲響，不排除溫男遭強行拖下車，已改列重大刑案偵辦，相關責任仍待司法釐清。