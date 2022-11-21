視察基隆暖暖至瑞芳自行車道　林右昌：構築北部最美景觀車道

▲基隆市長林右昌視察暖暖至瑞芳自行車道。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（21日）由工務處長張元良、立委蔡適應和過港里長陳清池等人，視察暖暖自行車道，工務處簡報目前進度95%，主要工項多已完成進行收尾，預計今年底完工。林右昌強調，中央地方攜手合作，感謝蔡立委與行政院蘇院長協助促成，未來是北部地區景觀最美的自行車道。

林右昌指出，這條自行車道是他和蔡適應委員的政績，基隆因不是直轄市，財政特別困難，他特別向行政院蘇院長拜託這案，蔡適應委員爭取，由中央支持給予預算補助，才有辦法串連基隆河岸基隆段自行車道。

林右昌表示，目前僅剩下過港路至暖江橋興隆街段串連，由於這路段工程困難沒有路廊，需透過河畔串接車道，避開私人土地的高架段，接進沿興隆街到過港地區，最後端點銜接八堵，因為高差大，地質景觀最優美，未來過港、暖暖銜接到瑞芳，甚至串接東北角、北海岸，會是北部地區景觀最美的自行車道。

林右昌強調，這是當地里長講了17年，中央與地方攜手合作，這次因蔡委員爭取前瞻計畫經費，蘇院長全力相挺，原本僅經費8千萬，後來蔡立委爭取，行政院加碼變成1.8億，才完成這條自行車道，因鋼料飛漲與氣候關係，期盼儘快完工，讓民眾享受最便捷自行車體驗。

林右昌還說，不同的是，台北、新北市段是用市府預算興闢車道，基隆段則是用中央政府補助闢設，考慮兩岸生態與人本環境，先用一條自行車道串接廊帶，對當地發展較有利，環境衝擊影響最小，創造雙贏。

蔡適應表示，他一直把這件事放在心上，透過前瞻基礎建設方案，把自行車道串連起來，過程中和林市長不斷向行政院溝通協商，補足相關預算。施工不破壞壺穴地形且景觀優美，又能和台北、新北段串連，和基隆河沿岸呈現不同風貌，完整保留自然生態。

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