鎖定老人身障拒保族！龐式騙局吸金2.8億　男奢華爽花求刑13年

▲新北地檢署起訴金安保公司9名嫌犯，以互助保險之名吸金，涉犯《保險法》等罪嫌，並將拍賣查扣的BMW740LI轎車1輛。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

幫派要角吳姓男子出錢找張姓男子掛名，成立金安保網路平台公司，招攬易被保險公司拒保的老人、身障者，以繳納「互助金」換取保障之名，掩飾老鼠會吸金的龐式騙局，上千人受騙，逾2.8億元的辛苦錢，淪為張男等人奢華享樂的籌碼，新北地檢署今依《保險法》等罪嫌起訴9人，並求處花錢最兇的張男13年徒刑。

檢方同時查扣現金1000多萬元、公告現值共約7萬元的3筆土地，與價值134萬餘元的BMW 740LI轎車1輛、估值約124萬餘元的股票一批，其中車齡7年的BMW轎車，經檢方囑託行政執行署新北分署拍賣，訂於下周一（2月2日）上午10點公開競標，當天上午9點開放賞車，意者可上新北分署官網查閱拍賣公告。

▲新北地檢署起訴金安保公司9名嫌犯，以互助保險之名吸金，涉犯《保險法》等罪嫌，並將拍賣查扣的BMW740LI轎車1輛。（圖／行政執行署新北分署提供）

起訴指出，47歲吳男身為金主，但由48歲張男掛名金安保公司負責人，自己擔任監察人，並找來曾任保險公司主管的71歲丁男擔任執行長，2020年10月30日起，推出「安心33專案」，契約為期6年，月繳3600元，每年加收1筆1500元年費，3年內解約不退費。

張男等人標榜這項專案免體檢、無年齡上限，老弱殘疾人人皆可保，滿3年、6年分別享有25、33萬元身故互助金，也可選擇滿3年提前解約領回已繳費金額的110%，吹噓比終生保險更有保障，並透過發傳單、刊登臉書廣告與口耳相傳，招攬易被保險公司拒保的老人、身障者加入會員，以「互助金」代稱保費。

許多人趨之若鶩，但滿3年要解約出金時，才發現每月僅12個名額、須排隊等候，張男等人發現滿3年可解約領取110%報酬的賣點，會造成集團資金缺口，於是改推「益壽年年專案」，繳費與期限相同，但滿3年提前解約，只能領回20%本金。

▲新北地檢署起訴金安保公司9名嫌犯，以互助保險之名吸金，涉犯《保險法》等罪嫌。（圖／翻攝「金安保網路平台」官網）

張男等人目的是後金養前金，以互助保險之名掩飾龐式騙局，需要源源不絕的會員加入，因此將所屬成員分成「業務」、「主任」、「經理」及「總監」共4個階級，每招攬1名會員加入繳費，主任可從中抽成40%、經理抽成50%、總監抽成60%，作為招攬佣金，「業務」無抽成。

張男等人並作帳捏造已從會員所繳互助金與年費，提撥15%做為安定基金，且有盈餘，使不知情會計師製作不實的試算表、損益表與資產負債表，藉此取信外界、繼續吸金。

2023年起，陸續有會員報案指稱解約拿不回本金，刑事警察局偵查第二大隊初步追查，報請新北地檢署企業犯罪專組檢察官王涂芝指揮偵辦，去年（2025年）10月起陸續搜索約談9名嫌犯到案，聲押張男與丁男獲准，吳男交保100萬元。

張男認罪，供稱吸金所得用於償還賭債、投資股票。檢方清查本件犯罪所得高達2.8億餘元，張男花錢最兇，吃喝玩樂加上出國旅遊，又買名車、精品，住豪宅炫富，今起訴9人涉犯《保險法》、《組織犯罪防制條例》與洗錢等罪嫌，求處張男13年徒刑，並沒收犯罪所得。