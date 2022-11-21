第五屆「美麗基隆」獲獎作品出爐　林右昌：重新愛上這座城市

▲第五屆「美麗基隆」獲獎作品出爐。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽，今年比賽主題「新基隆」，藉參賽者的鏡頭記錄基隆的蛻變，還舉辦「創作者論壇」邀知名影視創作者，和歷屆得獎參賽者交流，今（21日）晚間在基隆正濱舊漁會大樓，由市長林右昌頒發攝影組新基隆獎、影片組傑出作品獎及評審團特別獎，藉大家作品重新詮釋基隆，看待城市不同樣貌，重新愛上這城市。

林右昌指出，美麗基隆一開始發想，希望大家透過不同的視角與視野，重新看待這座城市，重新詮釋基隆，五年來累積優秀的攝影及影像作品，今年影片組首獎《美麗基隆-讓我們相遇在基隆Let′s meet at Keelung【創作曲】》，影片中藉詞曲創作，把基隆城市風景，做了絕佳的融合，歌曲有句歌詞『基隆基隆，我是你的人』，他相信每個人聽了會 touch到並感動。

林右昌還表示，他在上任後，認為海港城市應是世界文化交流場域，從形而上角度重新思考，以積極勇敢，冒險犯難的色彩取代黑白，這八年城市逐步翻轉成彩色，舉辦這項活動，讓更多人不同視角，去看待這座城市不同樣貌，重新愛上基隆，「城市行銷重要推手不是市長，是這座城市的市民」，市民以這城市光榮而驕傲，就能重新看待這城市。

市府觀銷處長曾姿雯表示，今年比賽很多參賽者，不論是從美食、自然、人文的角度切入，都呈現了基隆多元風貌。基隆有山、有海、承載台灣歷史的城市、有入選世界20大市集的廟口夜市、有大家熟知的打卡熱點正濱漁港色彩屋，今年比賽特別規劃「新基隆獎」，邀請產官學領域的專家學者進行評審。攝影組得獎作品部分，像是以空拍角度拍出的「幾何藝術」，將國門廣場噴水池想像成飛碟的「基隆有飛碟」，都是富有創意的新基隆作品。

影片組首獎《美麗基隆-讓我們相遇在基隆Let′s meet at Keelung【創作曲】》，透過音樂創作的形式，以輕快的節奏帶著觀眾，一同感受基隆山、海、城風情。曾姿雯表示，首獎創作者黃愷晴是一位來自香港的女孩，代表越來越多人看見基隆的美麗，也代表基隆是個友善多元的城市，能夠包容不同的族群。

觀銷處表示，美麗基隆今年邁入第五年，累積相當豐富的作品，影片組評審邀請洪馬克、謝志文、陳建宏、李佳懷，攝影組評審邀請張國治、鄧博仁、馬立群、黃子明共同評選。今年特別在頒獎典禮前，舉辦創作者論壇，邀周美玲、李彥旻、盧家豪等在影視領域具有知名度的導演、製片等，一同與歷屆得獎參賽者一同交流，期望能激發出更多的創意，期盼未來會有更多獨具創意的作品，呈現基隆之美。

第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽所有得獎作品，將從11月22日起至30日在基隆東岸商場三樓展出，並於基隆公用頻道CH3頻道、「魅力基隆」Youtube頻道播映。

▲▼美麗基隆攝影比賽獲獎者作品。（圖／基隆市政府提供）

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